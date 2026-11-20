Tỉnh Tây Ninh

﻿Tỉnh Tây Ninh phấn đấu khởi công dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh trong tháng 12

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, chiều ngày 19/11, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị khởi công 3 dự án giao thông gồm: Đường Tân An - Bình Hiệp; nâng cấp, mở rộng cầu kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey và Trục kết nối Long An – Tân Ninh.

Đối với dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh, theo thông tin được báo cáo tại cuộc họp, tuyến đường có chiều dài hơn 74km, được chia thành 10 dự án thành phần độc lập, tổng vốn đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng.

Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2031, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Hiện tại, UBND tỉnh Tây Ninh đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, phấn đấu khởi công trong tháng 12.

Được biết, Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh đã được HĐND tỉnh Tây Ninh khoá XI thông qua vào ngày 12/5.

Theo Nghị quyết, mục tiêu dự án là xây dựng tuyến đường động lực quan trọng kết nối từ khu vực trung tâm Long An với khu vực trung tâm Tân Ninh, tạo không gian phát triển mới cho khu vực.

Bên cạnh đó, tuyến đường trực tiếp nâng cao điều kiện đi lại cho người dân, rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian giữa hai đô thị. Nghị quyết chỉ rõ, sự thuận tiện trong di chuyển không chỉ cải thiện cuộc sống, mà còn tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội. Tuyến đường còn thúc đẩy hình thành các khu dân cư mới, phát triển các đô thị vệ tinh, qua đó giảm áp lực dân số cho khu vực trung tâm hiện hữu.

Dự án được thực hiện tại phường Tân An, phường Long An, xã Thủ Thừa, xã Bình Đức, xã Thạnh Lợi, xã Đức Huệ, xã Đông Thành, xã Mỹ Quý, xã Phước Chi và xã Bến Cầu. Trong giai đoạn 2026-2027, dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng. Sang giai đoạn 2027-2031, dự án tiến hành đầu tư xây dựng, thi công hoàn thành.

Dự kiến khởi công dự án đường Tân An - Bình Hiệp và dự án mở rộng cầu kết nối cặp cửa khẩu Tân Nam – Meun Chey

Ngoài dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh, trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh còn có kế hoạch khởi công dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Theo thông tin tại cuộc họp, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối trung tâm tỉnh với vùng kinh tế Đồng Tháp Mười, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và hệ thống logistics liên vùng.

Theo kế hoạch, gói thầu số 1 dự kiến khởi công ngày 27/11 tại khu vực nút giao điểm đầu tuyến, thuộc địa bàn xã Mỹ An. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành; mặt bằng gói thầu đã hoàn tất chi trả, đạt 100% diện tích đất sạch, không phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Công thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh)

Với dự án Nâng cấp, mở rộng cầu kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, công trình dự kiến khởi công trong tháng 11 tại xã Tân Biên. Công trình có tổng chiều dài hơn 300m, gồm cầu Tân Nam và đường đầu cầu hai phía, vận tốc thiết kế 40km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 186 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2029. Đây là công trình góp phần tăng cường kết nối giao thông qua khu vực cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương giữa hai nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, các dự án giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối hạ tầng, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, cần tập trung rà soát, kiểm tra chặt chẽ từng khâu, từng nội dung trong chương trình; phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bảo đảm tổ chức khởi công các dự án đúng kế hoạch đề ra.