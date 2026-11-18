Cảng hàng không Rạch Giá

Tỉnh An Giang tập trung lập quy hoạch, khôi phục, mở mới đường bay tại ﻿ ﻿Cảng hàng không Rạch Giá

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, chiều 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức đã kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có Dự án Cảng hành khách Rạch Giá và công tác lập quy hoạch và đầu tư cảng hàng không này.

Đối với công tác lập quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá, theo báo cáo của Sở Xây dựng, đơn vị đã rà soát hồ sơ quy hoạch cơ bản bám sát nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-BGTVT và điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1140/QĐ-BXD.

Sở cũng thống nhất với hồ sơ đã cập nhật, điều chỉnh một số nội dung về quy mô so với các phương án báo cáo trước đây, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hàng không và nhu cầu khai thác. Các nội dung quy hoạch còn lại cơ bản được giữ nguyên quy mô.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng Đoàn công tác kiểm tra Dự án Cảng hành khách Rạch Giá (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Cũng tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Tài - Giám đốc Cảng hàng không Rạch Giá đã báo cáo tình hình khai thác, kế hoạch khôi phục, mở mới đường bay và phương án đầu tư mở rộng cảng hàng không nhằm mở rộng kết nối hàng không với Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và khu vực miền Trung…

Cụ thể, trong tháng 12, Vietjet Air dự kiến đưa vào khai thác đường bay Hà Nội - Rạch Giá. Hãng đề xuất địa phương hỗ trợ kết nối tuyến xe buýt giữa sân bay Rạch Giá với Châu Đốc và các bến tàu đi Phú Quốc, góp phần tăng khả năng trung chuyển hành khách khi các tuyến cao tốc được đưa vào khai thác.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thống nhất giao UBND phường Rạch Giá báo cáo kết quả phương án xử lý các công trình vượt chiều cao quy định, gửi Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với Dự án Cảng hành khách Rạch Giá, qua kiểm tra, ông Ngô Công Thức yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu rà soát, tổ chức lại phương án thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị, tăng cường “3 ca, 4 kíp” nhằm đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, xác định thời hạn hoàn thành, thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần và gắn khối lượng thi công với giải ngân vốn…

﻿Cảng hàng không được xây dựng vào những năm 1950, tương lai có công suất 1 triệu hành khách/năm

Theo ACV, Cảng hàng không Rạch Giá nằm ở ven biển phía Tây Nam, thuộc tỉnh An Giang, được xây dựng vào những năm 1950.

Cảng hàng không có quy mô cấp 3C, dùng chung dân dụng và quân sự; có khả năng tiếp nhận các chuyến bay nội địa thường lệ, không thường lệ, các loại tàu bay tư nhân, các loại tàu bay quân sự, bay huấn luyện và các loại tàu bay khác khi được cấp phép khai thác.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Rạch Giá được quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 có quy mô cấp 4C; công suất thiết kế 500.000 hành khách/năm; diện tích đất dự kiến là 200ha. Tầm nhìn đến năm 2050, quy mô cảng hàng không được nâng lên 1 triệu hành khách/năm.

Cũng theo Quy hoạch, thời kỳ 2021-2030, tỉnh An Giang có 3 cảng hàng không, gồm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng hàng không Rạch Giá và Cảng hàng không Thổ Chu. ﻿

Song song với công tác lập Quy hoạch, tỉnh An Giang cũng tập trung triển khai Dự án Cảng hành khách Rạch Giá, với tổng mức đầu tư gần 410 tỷ đồng.

Công trình tập trung xây dựng 3 khu bến có tổng chiều dài 620m; xây dựng 1 đê chắn sóng và khu neo đậu qua đêm dài 400m; nạo vét đảm bảo chiều sâu luồng, vũng quay tàu và khu nước trước bến đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải của các loại tàu.

Bên cạnh đó, công trình cũng xây dựng kè bảo vệ bờ khu vực dự án có tổng chiều dài tuyến kè trên 690m; hạ tầng kỹ thuật gồm san lấp mặt bằng, giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho khu cảng và các hạng mục phụ trợ khác.