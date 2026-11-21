Siết chặt quy định chuyển nhượng nhà ở xã hội và minh bạch quản lý chung cư

Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 Chương, 129 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027. Với 467/485 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo kết quả tổng hợp, đã có 141 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ, 31 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội trường và có 12 đại biểu ở các đoàn đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản, tổng số có 462 ý kiến đóng góp. Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình đầy đủ và có các báo cáo giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở (sửa đổi) (Ảnh: QH)

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thể chế hóa các quan điểm tại Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 64 của Văn phòng Trung ương ngày 22 tháng 5 năm 2026, chú trọng phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về sở hữu nhà ở của các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Một số quy định tiếp tục được kế thừa chính sách đã được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Về nghĩa vụ nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, dự thảo luật quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và giao Chính phủ quy định về quy mô dự án, tỷ lệ diện tích đất ở phải dành cho quy định tại khoản này.

Về nhà ở cho thuê, dự thảo luật quy định dự án nhà ở cho thuê bao gồm nhà ở cho thuê do Nhà nước tạo lập từ nguồn quỹ nhà ở của địa phương; nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài Nhà nước tiếp tục kế thừa chính sách nhà ở xã hội để cho thuê tại Chương nhà ở chính sách.

Liên quan tới nhà ở xã hội, dự thảo luật quy định phát triển, quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đó quy định về bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội sau 5 năm theo hướng chỉ bán lại nhà ở cho đúng đối tượng, giá bán chỉ do các bên thỏa thuận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật đã quy định rõ các vấn đề được hội nghị nhà chung cư quyết định, trong đó bổ sung cơ chế giám sát ban quản trị, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương. Đồng thời quy định quyền và nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư, trong đó quyết định việc ban quản trị có thể trực tiếp hoặc thuê tổ chức cá nhân phù hợp để thực hiện một số công việc của ban quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản lý giám sát cho ban quản trị. Giao cho Bộ Xây dựng quy định về việc hoạt động của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và quy định trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì.

Nâng cao tính minh bạch của thị trường, bảo vệ quyền lợi của người mua

Liên quan đến Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), với 471/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,39%, như vậy Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Luật gồm 10 chương, 63 điều, giảm 20 điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là quy định trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh. Theo đó, chủ đầu tư phải công khai đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và trang thông tin thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp.

Các thông tin phải công khai bao gồm: thông tin pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); thông tin về tranh chấp, thế chấp; hợp đồng được chủ đầu tư sử dụng để ký kết với khách hàng và các thông tin khác liên quan đến bất động sản, dự án bất động sản. Khi có thay đổi, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật thông tin đã công khai.

Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản, trong đó có kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện; giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin; không công khai thông tin theo quy định; gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản và thu, sử dụng tiền của bên mua, bên thuê mua trái quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, Luật quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định. Sàn giao dịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý và điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh; niêm yết, cung cấp thông tin về bất động sản đủ điều kiện; hỗ trợ các bên tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện giao dịch.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Luật đặt ra yêu cầu quản lý thống nhất dữ liệu về nhà ở, bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản; đồng thời quy định việc cấp, quản lý và sử dụng mã định danh điện tử đối với bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở...

Mở rộng cấp sổ đỏ, áp dụng bảng giá đất mới từ 2028

Với 466/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 13 Chương, 112 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, 5 Điều 109 của Luật này.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: QH)

Trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Về tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và chính sách dân tộc, bình đẳng giới, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng dự thảo luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, tính đồng bộ, thống nhất với dự thảo luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các luật chuyên ngành có liên quan. Phân định rõ thẩm quyền của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng thời bảo đảm xuyên suốt nguyên tắc bình đẳng giới, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật (Ảnh: QH)

Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật đã được tiếp thu, hoàn thiện theo hướng quy định rõ quyền do đối tượng được hưởng quyền và các điều kiện thực hiện quyền thống nhất với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Đối với nội dung đề nghị nghiên cứu chính sách về cơ chế xử lý tiền thuê đất đã nộp tương ứng với thời gian còn lại khi chuyển quyền khi chuyển hình thức thuê đất từ hình thức trả tiền thuê đất một lần sang hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo định theo hướng cho phép bù trừ vào nghĩa vụ tài chính về đất đai phát sinh từ dự án đầu tư khác của cùng chủ đầu tư trên cùng địa bàn cấp tỉnh, Chính phủ nhận thấy đây là vấn đề chưa được pháp luật về ngân sách nhà nước quy định.

Mặt khác có dự án thuộc trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất nhưng được miễn giảm tiền thuê đất, tiền thuế tiền sử dụng đất. Do vậy đề nghị giao Chính phủ quy định để linh hoạt và thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự thảo luật đã bổ sung quy định chặt chẽ hơn. Về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra, dự thảo luật đã bãi bỏ quy định căn cứ giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư được xem xét trên cơ sở đánh giá về tiến độ sử dụng đất, tiến độ đầu tư của dự án đầu tư. Đối với quy định về giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Chính phủ đề xuất giữ nguyên như phương án Chính phủ đã trình Quốc hội.



