8 đoạn tuyến, một đoạn đang thi công

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố về tình hình triển khai đầu tư xây dựng tuyến tỉnh lộ 429D, toàn tuyến dài khoảng 25,3km, đi qua địa bàn 8 xã gồm Phúc Sơn, Hồng Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Phượng Dực, Thượng Phúc, Chương Dương và Phú Xuyên.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt tháng 5/2026, đoạn từ đường Miếu Môn - Hương Sơn đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên có mặt cắt ngang rộng 42m; đoạn từ đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên đến đê sông Hồng rộng 62m.

Qua rà soát, Sở Xây dựng cho biết tuyến tỉnh lộ 429D được chia thành 8 đoạn với tổng chiều dài khoảng 25,3km. Trong đó, một đoạn dài 5,3km đang triển khai đầu tư, chiếm 20,94%; 4 đoạn dài 12,66km đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chiếm 50,03%; 3 đoạn dài 7,34km chưa được giao đơn vị nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư.

Tuyến tỉnh lộ 429D dài khoảng 25,3km, kết nối các trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Nam Hà Nội, hiện được đề xuất phân kỳ đầu tư để bảo đảm tiến độ và nguồn vốn.

Đoạn duy nhất đang triển khai là tuyến từ đê tả Đáy đến Quốc lộ 21B, dài 5,3km, thuộc dự án xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây. Dự án được phê duyệt từ tháng 6/2023, có nền đường rộng 21m, đi qua địa bàn hai xã Ứng Thiên và Vân Đình. Hiện UBND xã Ứng Thiên đang thực hiện giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Trong 4 đoạn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đoạn từ đường Miếu Môn - Hương Sơn đến đê hữu Đáy dài khoảng 3,8km, nền đường rộng 21,5m, đang được UBND xã Phúc Sơn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án cầu Phúc Sơn vượt sông Đáy và đường hai đầu cầu dài khoảng 0,8km cũng đã được thông qua chủ trương đầu tư. Công trình đi qua địa bàn các xã Vân Đình, Phúc Sơn và Hồng Sơn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đoạn từ đường trục phía Nam đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên dài khoảng 6,6km, thuộc địa bàn xã Phượng Dực, hiện được địa phương lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong khi đó, đoạn từ đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên đến nút giao đường Thắng Lợi - Tô Hiệu dài khoảng 1,46km đã được thông qua chủ trương đầu tư, UBND xã Thượng Phúc đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Ba đoạn còn lại, tổng chiều dài khoảng 7,34km, chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó, đoạn từ Quốc lộ 21B đến đường trục phía Nam dài 3,7km đang được UBND xã Ứng Thiên nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư. Đoạn từ đường Thắng Lợi - Tô Hiệu đến đê sông Hồng dài khoảng 3,1km, đi qua địa bàn các xã Chương Dương và Phú Xuyên, hiện chưa được giao đơn vị nghiên cứu. Đoạn dài khoảng 0,54km thuộc địa bàn xã Thượng Phúc cũng chưa được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư.

Đề xuất làm trước đường rộng 21-21,5m

Đáng chú ý, mặc dù quy hoạch xác định đoạn từ đường Miếu Môn - Hương Sơn đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên có mặt cắt ngang rộng 42m, nhưng các dự án đang triển khai và chuẩn bị đầu tư chủ yếu có quy mô từ 21-21,5m.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Sở Xây dựng nhận định việc phân kỳ đầu tư trong giai đoạn hiện nay là có cơ sở, bởi nhu cầu giao thông trên tuyến chưa cần thiết phải đầu tư ngay mặt cắt ngang rộng 42m.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố thống nhất chủ trương giải phóng mặt bằng, đầu tư giai đoạn 1 với quy mô nền đường rộng 21-21,5m, đồng bộ với đoạn tuyến đang thi công.

Phương án này được đánh giá giúp giảm áp lực cân đối, bố trí vốn đầu tư công trung hạn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đồng thời, phần đất nông nghiệp chưa sử dụng cho giai đoạn hoàn thiện vẫn có thể tiếp tục được duy trì canh tác.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng lưu ý việc phân kỳ phải bảo đảm tính kế thừa khi đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch, tránh phát sinh lãng phí. Các chủ đầu tư cần nghiên cứu giải pháp thiết kế phù hợp; chính quyền các xã có tuyến đi qua phải công khai quy hoạch, tổ chức cắm mốc và quản lý chặt chẽ chỉ giới đường. Đặc biệt, cần nghiên cứu giải pháp giải phóng mặt bằng đối với khu vực đất ở tiếp giáp giữa giai đoạn 1 và giai đoạn hoàn thiện, bảo đảm quyền lợi người dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đối với đoạn từ đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên đến đê sông Hồng, quy hoạch xác định mặt cắt ngang rộng 62m. Tuy nhiên, các đoạn tuyến hiện vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc chưa được giao nghiên cứu. Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị sớm giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất đầu tư đồng bộ.

Riêng cầu Phúc Sơn, Sở Xây dựng đề xuất đầu tư theo quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 26m, gồm 6 làn xe. Theo phương án tuyến được UBND thành phố phê duyệt tháng 8/2026, cầu có chiều rộng dự kiến 26m. Trong khi đó, quy mô đang được nghiên cứu trong chủ trương đầu tư là 19,5m.

Sở Xây dựng phân tích, nếu xây dựng cầu ở quy mô 19,5m, khi mở rộng theo quy hoạch sẽ phải bổ sung khoảng 6,5m mặt cầu, tương đương mở rộng mỗi bên 3,25m. Việc này có thể ảnh hưởng đến phương án kiến trúc, phải bổ sung thân trụ ở hai bên và làm tăng chi phí đầu tư, đặc biệt là chi phí biện pháp thi công.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố thống nhất đầu tư cầu Phúc Sơn đồng bộ theo quy hoạch với quy mô 6 làn xe, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hoàn thiện hồ sơ dự án.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Thượng Phúc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường 429, nghiên cứu bổ sung đoạn tuyến dài khoảng 450m từ giáp địa phận xã Phượng Dực đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên. UBND xã Ứng Thiên được giao hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đoạn từ Quốc lộ 21B đến đường trục phía Nam.