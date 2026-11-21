Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1443/QĐ-UBND do UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận ngày 17/3/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 6/6/2016.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH The Sunrise Bay, có trụ sở tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, từ năm 2008, dự án được thi công rầm rộ, san lấp lấn biển từ cửa sông Hàn đến đường Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, năm 2017 dự án phải tạm dừng do liên quan các sai phạm.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện ích công cộng, cảnh quan cây xanh, hạ tầng xã hội; trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí; công trình dịch vụ công cộng; công trình nhà ở thương mại để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo quy định pháp luật, không bao gồm bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu.

Dự án có diện tích dự khoảng 170,7ha. Dự án sẽ hình thành khu đô thị mới cao cấp, hiện đại, hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ, tiện ích. Các công trình chính dự kiến gồm: nhà ở liền kề và biệt thự với khoảng 4.481 căn, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp, 14 công trình dịch vụ công cộng, khu vui chơi dịch vụ giải trí khoảng 12,02ha và các công trình thương mại, dịch vụ.

Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến gồm diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 643.287m², khoảng 4.481 căn nhà thấp tầng, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở khoảng 2.276.885m². Quy mô dân số khoảng 16.132 người.

Dự án còn có khoảng 48.107m² sàn công trình dịch vụ công cộng; trường học các cấp với tổng diện tích sàn khoảng 107.196m²; công trình thương mại, dịch vụ với tổng diện tích sàn khoảng 1.036.000m² và công trình bệnh viện đa khoa với diện tích sàn khoảng 32.677m².

Sản phẩm, dịch vụ của dự án gồm nhà ở thương mại thấp tầng (nhà liền kề, biệt thự); các công trình hạ tầng xã hội, tiện ích công cộng và dịch vụ phục vụ đơn vị ở, đô thị như trường học, công trình thương mại, dịch vụ, y tế, khu vui chơi giải trí, hệ thống công viên, cây xanh đô thị. Phân khúc nhà ở được xác định là cao cấp; sản phẩm nhà ở được kinh doanh theo hình thức bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định pháp luật.

Dự án đã được xác định trong Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025 được UBND thành phố phê duyệt.

Dự án bắt đầu tái khởi động xây dựng từ quý 3/2026, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong quý 2/2033 và chia thành 3 giai đoạn. Tổng vốn đầu tư gần 54.788 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ tái khởi động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, thành phố kỳ vọng dự án không đơn thuần là một khu phát triển bất động sản, mà từng bước trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, đáng sống, có giá trị kiến trúc và môi trường, hài hòa với không gian đô thị hiện hữu.