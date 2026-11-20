Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề cập khi giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội nêu dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, chiều 20/11.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, tiếp thu ý kiến các đại biểu về vấn đề tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và lực lượng quản lý xuất nhập khẩu tại cửa khẩu để làm rõ cơ sở pháp lý, căn cứ và hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối giữa cơ quan thuế với lực lượng công an cửa khẩu.

Mục tiêu được ông Ngô Văn Tuấn đề cập là bất kỳ công dân nào cũng có thể tự kiểm tra tiền nộp thuế, trạng thái thuế của mình và thực hiện thanh toán ngay tại chỗ trong vòng 24/7.

“ Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì trạng thái hoãn xuất cảnh sẽ được tháo gỡ ngay. Chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt và phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để triển khai việc này ”, Bộ trưởng nói.

Nêu ý kiến thảo luận trước đó, đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Đoàn Tây Ninh) phản ánh thực tế nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý Nhà nước, chưa thể hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động và đóng mã số thuế.

Nguyên nhân có thể do chủ doanh nghiệp đã qua đời, tuổi cao, ra nước ngoài hoặc mất liên lạc. Một số trường hợp người đứng tên doanh nghiệp thực chất chỉ là người làm thuê, nay không còn hợp đồng, không thể liên hệ để thực hiện thủ tục. Trong khi đó, trụ sở doanh nghiệp không còn, con dấu cũng thất lạc.

Theo đại biểu, việc yêu cầu những người này quay lại hoàn thiện hồ sơ đóng mã số thuế là rất khó khả thi.

Vì vậy, ông đề nghị cơ quan thuế thông báo công khai thông tin về các doanh nghiệp thuộc diện này. Sau một thời hạn nhất định, nếu chủ doanh nghiệp hoặc người có trách nhiệm không đến làm thủ tục, cơ quan thuế có thể chủ động thực hiện việc đóng mã số thuế theo quy định.

Đại biểu cũng đề cập những vướng mắc khi giải thể doanh nghiệp, trong đó có yêu cầu chứng minh không còn nợ bảo hiểm xã hội, tiền lương hoặc các khoản nợ với doanh nghiệp khác. Theo ông, đây là những thủ tục khó thực hiện đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ lâu.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Đình Xuân nêu thực tế có nhiều trường hợp người dân bị vướng mã số thuế, dẫn đến không được xuất cảnh dù thực tế không nợ thuế hoặc chỉ nợ số tiền không đáng kể.

Ông cho rằng tình trạng này gây nhiều khó khăn cho người dân và đề nghị cơ quan thuế rà soát lại.

“Nếu không thì phải ghi thêm vào nghị quyết của Quốc hội là những trường hợp trong thời gian đóng mã số thuế vẫn được xuất cảnh bình thường, chứ không phải là đối tượng để cấm xuất cảnh", đại biểu Nguyễn Đình Xuân đề xuất.