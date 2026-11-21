Sáng 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực với đa số đại biểu tán thành.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật, tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát kỹ dự thảo luật, bảo đảm không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; không hợp thức hóa các cơ chế không đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền hoặc tạo điều kiện phát sinh cơ chế “xin - cho”.

Đồng thời, dự thảo được rà soát nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật, đặc biệt là các luật đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp này, cũng như tính khả thi trong thực tiễn.

Xây dựng lộ trình áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm. (Ảnh minh họa)

Các ý kiến cũng đề nghị rà soát, bổ sung nguyên tắc tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch các khoản chi phí trong cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Đối với giá điện, các đại biểu lưu ý cần bảo đảm phân bổ chi phí công bằng theo mức độ sử dụng hệ thống điện, không tính trùng, không bù chéo và không chuyển các chi phí bất hợp lý sang khách hàng không tham gia cơ chế DPPA. Đồng thời, đề nghị giao Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp phù hợp với từng loại hình nguồn điện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo theo hướng bổ sung nguyên tắc: “Các khoản chi phí mà đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp phải trả bao gồm chi phí điện năng, chi phí sử dụng dịch vụ hệ thống điện, chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch và các chi phí khác phù hợp với hình thức mua bán điện trực tiếp, bảo đảm tính đúng, tính đủ, công khai và minh bạch theo quy định của Chính phủ”.

Đối với chính sách giá điện, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và cơ chế tài chính phù hợp với lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện quy định tại điểm c khoản này.

Bộ Công Thương được giao xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giá bán điện tại các khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo chưa được nối lưới điện quốc gia, phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện và lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó, biểu giá bán lẻ điện nhiều thành phần có tối thiểu 2 thành phần, bao gồm giá công suất, giá điện năng, giá cố định, giá biến đổi hoặc thành phần giá khác (nếu có), được áp dụng cho các nhóm khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Bộ Công Thương cũng xây dựng lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2027.