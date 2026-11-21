Hơn 126.000 xe máy tham gia kinh doanh vận tải

Theo tờ trình của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 6,9 triệu xe mô tô, xe gắn máy và trên 11.000 xe đạp điện, xe máy điện. Ngoài ra, lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận thường xuyên hoạt động trên địa bàn cũng được ước tính chiếm khoảng 10-15%.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy đang phát triển mạnh, đặc biệt thông qua các nền tảng công nghệ. Theo báo cáo của các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, Hà Nội hiện có 126.526 xe mô tô, xe gắn máy tham gia kinh doanh vận tải.

Trong đó, Be Group có 47.881 xe, Grab có 65.593 xe và GSM có 13.052 xe. Con số này chưa bao gồm nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tự phát chưa được thống kê đầy đủ.

Hoạt động xe ôm công nghệ, xe máy giao hàng ngày càng phổ biến trên các tuyến phố Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận định, sự phát triển nhanh chóng của loại hình vận tải này đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý. Tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm quy định giao thông như vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, chở hàng hóa không đúng quy định vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người lái, hành khách và những người cùng tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện hoạt động tự phát, thiếu cơ chế kiểm soát về điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo hiểm cho hành khách và hàng hóa. Chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, trong khi việc giám sát và tiếp nhận phản hồi chính thức từ cơ quan quản lý còn hạn chế.

Một vấn đề khác là tình trạng dừng, đỗ tùy tiện để đón trả khách, giao nhận hàng hóa tại lòng đường, vỉa hè, đặc biệt ở khu vực trung tâm, bến xe, nhà ga và các điểm du lịch. Việc thiếu vị trí chờ đón khách, xếp dỡ hàng hóa phù hợp khiến hoạt động của loại hình vận tải này có thể làm gia tăng áp lực lên hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến trật tự đô thị.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 7 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô và xe gắn máy chiếm hơn 90% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ trên toàn quốc. Mặc dù không phải tất cả là xe kinh doanh vận tải, nhưng con số này phản ánh rủi ro tổng thể của loại hình phương tiện này khi tham gia giao thông cường độ cao.

Theo Sở Xây dựng, sự phát triển tự phát còn khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc nắm bắt số lượng phương tiện thực tế, tần suất hoạt động và phạm vi khai thác. Việc thiếu cơ sở dữ liệu về người lái, phương tiện cũng ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Xây dựng quy định về người lái, phương tiện và phạm vi hoạt động

Trước thực tế trên, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất UBND TP ban hành Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Dự thảo Quyết định gồm 3 chương, 13 điều, tập trung vào các nội dung như: quy định đối với người điều khiển phương tiện; điều kiện đối với phương tiện vận chuyển; hành khách, hàng hóa xếp trên xe; phạm vi hoạt động; vị trí chờ, đón khách và xếp, dỡ hàng hóa.

Đáng chú ý, dự thảo hướng tới việc xác lập các yêu cầu cụ thể đối với tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy và xe thô sơ. Đồng thời, trách nhiệm của các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng được đưa vào nội dung quản lý.

Về phạm vi hoạt động, dự thảo quy định việc sử dụng các loại phương tiện này phải tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định liên quan. Các vị trí chờ, đón khách, xếp dỡ hàng hóa cũng được đặt ra nhằm hạn chế tình trạng phương tiện dừng đỗ tùy tiện, gây cản trở giao thông.

Do đó, việc ban hành quy định riêng được Sở Xây dựng đánh giá là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe máy, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với lộ trình triển khai vùng phát thải thấp của thành phố.

Dự thảo cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND phường, xã trong công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải phải thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng quy định không chỉ nhằm tăng cường quản lý nhà nước mà còn hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi hành khách, hàng hóa và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình vận tải.

Hồ sơ dự thảo đã trải qua nhiều bước lấy ý kiến, thẩm định và hoàn thiện từ cuối năm 2024. Trong năm 2026, Sở Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến các sở, ngành, 126 phường, xã cùng các tổ chức, cá nhân liên quan. Ngày 14/9/2026, Sở Tư pháp có báo cáo thẩm định, đánh giá dự thảo đủ điều kiện trình UBND TP xem xét, ban hành sau khi hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm định.

Ngày 30/10/2026, Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản báo cáo giải trình bổ sung ý kiến thẩm định và đề nghị UBND TP xem xét, chấp thuận. Theo tờ trình, thời gian dự kiến trình ban hành Quyết định là tháng 11/2026.

Việc xây dựng khung quy định riêng đối với xe máy, xe thô sơ kinh doanh vận tải được kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục những bất cập trong hoạt động xe ôm, giao hàng, vận chuyển hành khách bằng phương tiện cá nhân, qua đó đưa loại hình vận tải phổ biến này vào nền nếp, phù hợp với yêu cầu quản lý giao thông đô thị của Hà Nội.