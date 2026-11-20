Thương hiệu thời trang Pháp Longchamp chính thức khai trương cửa hàng thứ hai tại Hà Nội, đồng thời đánh dấu điểm đến thứ ba của thương hiệu trên toàn quốc. Tọa lạc tại trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội, cửa hàng mới được thiết kế theo concept mới nhất của thương hiệu, tái hiện nét tinh tế và phóng khoáng đặc trưng trong phong cách sống của người Paris.

Tiếp nối cửa hàng tại Tràng Tiền, sự hiện diện của Longchamp tại Lotte Mall West Lake Hà Nội thể hiện định hướng phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam cũng như tình cảm mà tín đồ thời trang Việt dành cho nhà mốt Pháp. Thương hiệu được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.