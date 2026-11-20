Mới đây, á hậu Băng Châu thu hút sự chú ý khi tái xuất với vai trò ban giám khảo cuộc thi Ngôi sao Fitness Doanh nhân (Business fitness star) TP.HCM mở rộng 2026. Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật hiếm hoi người đẹp tham gia sau nhiều năm tập trung cho công việc kinh doanh.

Á hậu Băng Châu.

Chia sẻ về cơ duyên đồng hành cùng chương trình do Liên đoàn Cử tạ Thể hình TP.HCM tổ chức, Băng Châu cho biết chị nhận lời bởi đồng cảm với tiêu chí đề cao sức khỏe và tinh thần vận động của cuộc thi.

"Với tôi, khỏe là nền tảng để đẹp và khi khỏe đẹp thì tự khắc sẽ tự tin, có đủ năng lượng để thành công. Ngồi ghế giám khảo Ngôi sao Fitness Doanh nhân TP.HCM mở rộng 2026 khiến tôi rất hào hứng vì sân chơi này tôn vinh đúng tinh thần vận động và bản lĩnh sống khỏe của giới doanh nhân", chị chia sẻ.

Từng ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Thế giới Doanh nhân, Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu... lần này Băng Châu sẽ cùng các thành viên ban giám khảo đánh giá phong thái, thần thái trình diễn và khả năng truyền cảm hứng của thí sinh.

Ngôi sao Fitness Doanh nhân TP.HCM mở rộng 2026 nhận hồ sơ đến ngày 10/11/2026, vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại TP.HCM. Ngoài á hậu Băng Châu, ban giám khảo có sự góp mặt của ông Huỳnh Ngọc Minh (Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Thể hình TP.HCM), PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc, TS.BS CKII Trà Anh Duy, đạo diễn thời trang Tạ Nguyên Phúc.

Ở tuổi U50 nàng hậu vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, trẻ đẹp.

Băng Châu từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt những năm 1990-2000 sau khi giành danh hiệu á hậu cuộc thi Khỏe, đẹp, thời trang toàn quốc 1995. Khi đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi, chị bất ngờ rẽ hướng sang kinh doanh và dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu.

Những năm gần đây khi công việc kinh doanh ổn định hơn, người đẹp bắt đầu chọn lọc tham gia một số sự kiện nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Ở tuổi U50, á hậu Băng Châu vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn. Theo người đẹp, số đo hình thể chị gần như không thay đổi so với thời điểm đăng quang. Bật mí về bí quyết giữ gìn sắc vóc, Băng Châu cho biết chị có thói quen "nói không với nước đá" chỉ uống nước ấm từ khi còn là thiếu nữ. Trong ăn uống, chị áp dụng tỷ lệ 50% rau xanh, 30% đạm và 20% tinh bột đồng thời hạn chế tối đa đồ ngọt.

Người đẹp cũng duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ, thường đi ngủ trước 22h và thức dậy lúc 6h sáng. Mỗi ngày, chị dành khoảng 3 tiếng cho các hoạt động thể chất như đi bộ ngoài trời, yoga, gym và body combat.

"Tôi duy trì thói quen uống nước ấm, ăn nhiều rau xanh, ngủ sớm và tập luyện đều đặn suốt nhiều năm qua vì tin rằng vẻ đẹp bền vững nhất phải đến từ nội lực bên trong", chị nói.

Băng Châu nói không với nước đá.

Sau khi rời showbiz, Băng Châu thử sức ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chị từng tham gia dịch vụ xe du lịch, phát triển chuỗi cà phê kết hợp giải đấu cờ tướng, điều hành công ty tư vấn đầu tư định cư Mỹ và sáng lập cộng đồng nữ doanh nhân.

Trái với hình ảnh từng gắn liền với các sự kiện giải trí, ngoài đời, Băng Châu khá kín tiếng về chuyện gia đình. Người đẹp cho biết chị muốn giữ sự riêng tư để bảo vệ cuộc sống bình yên của chồng con. Hai vợ chồng lựa chọn kinh doanh độc lập nhằm hạn chế việc mang áp lực công việc về nhà.

Ông xã không quá mặn mà với việc vợ trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn tôn trọng sở thích của chị khi thấy Băng Châu chỉ nhận lời tham gia những chương trình có nội dung ý nghĩa.

"Dù ngoài xã hội có giữ vị trí nào, khi bước qua cánh cửa nhà, tôi vẫn là một người vợ, người mẹ thích tự tay vào bếp nấu những bữa ăn lành mạnh và làm bạn cùng con", chị bộc bạch.

Với con trai đang ở tuổi 17, vợ chồng Băng Châu duy trì nguyên tắc không sử dụng điện thoại trong bữa cơm gia đình. Thay vì áp đặt, hai người chọn cách lắng nghe, giải thích để con hiểu và hình thành tính tự lập, nhất là khi con chuẩn bị bước vào giai đoạn du học.