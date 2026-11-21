Những thành tựu này không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong năm, mà còn phản ánh sức mạnh của một văn hóa doanh nghiệp nơi con người được trao quyền đổi mới, hợp tác và tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Đại diện Unilever Việt Nam nhận giải thưởng giải thưởng Đổi mới Sáng tạo vì Kinh tế Tuần hoàn tại AmCham Awards 2026 và giải thưởng Doanh nghiệp Xanh của Năm tại DBAV Business Awards 2026

Tăng trưởng xanh: Khởi nguồn từ con người và năng lực vận hành

Đối với Unilever, chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay đầu tư, mà còn là hành trình thay đổi tư duy, cách làm việc và khả năng hợp tác của cả tổ chức. Từ đội ngũ kỹ sư tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm năng lượng, các chuyên gia phát triển bao bì giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, đến những nhân viên xây dựng quan hệ đối tác thúc đẩy kinh tế tuần hoàn - mỗi bộ phận đều có cơ hội đóng góp vào những thay đổi vượt ra ngoài phạm vi công việc thường ngày.

Chính sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, tinh thần chủ động và sự hợp tác xuyên phòng ban đã góp phần giúp Unilever Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động nội bộ thuộc phạm vi 1 và 2 từ năm 2021, sớm hơn chín năm so với cam kết toàn cầu của tập đoàn.

Đối với Unilever, chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay đầu tư, mà còn là hành trình thay đổi tư duy, cách làm việc và khả năng hợp tác của cả tổ chức

Tại Unilever, phát triển bền vững không chỉ là một mục tiêu doanh nghiệp cần đạt được, mà còn là cơ hội để nhân viên tạo nên những giá trị có ý nghĩa thông qua công việc của mình. Văn hóa đó được vun đắp từ môi trường làm việc đề cao sự an toàn, phúc lợi, đa dạng, công bằng và hòa nhập; đồng thời khuyến khích nhân viên phát triển năng lực, chủ động đề xuất ý tưởng và cùng giải quyết những thách thức thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Bởi khi mỗi cá nhân được trao quyền, được tạo điều kiện phát huy sáng kiến và cùng chia sẻ trách nhiệm, phát triển bền vững sẽ thực sự trở thành "hơi thở" trong mọi hoạt động vận hành thường nhật của doanh nghiệp.

Trao quyền cho con người, tạo nên những thay đổi có tác động thực chất

Tinh thần đổi mới được thể hiện không chỉ trong vận hành nhà máy mà còn xuyên suốt hoạt động của các nhãn hàng và hệ sinh thái đối tác.

Điển hình, nhãn hàng Lifebuoy và nhãn hàng Dove đã từng bước ứng dụng nhựa tái sinh sau tiêu dùng (PCR) trong bao bì một số dòng sản phẩm, góp phần giảm nhu cầu sử dụng nhựa nguyên sinh. Trong khi đó, OMO cùng các đối tác đã triển khai trồng hơn một triệu cây xanh giai đoạn 2021–2025 và tiếp tục đặt mục tiêu trồng thêm một triệu cây trong giai đoạn 2026–2030.

Tại Unilever, phát triển bền vững không chỉ là một mục tiêu doanh nghiệp cần đạt được, mà còn là cơ hội để nhân viên tạo nên những giá trị có ý nghĩa thông qua công việc của mình.

Những sáng kiến này chính là cách Unilever chuyển hóa các khái niệm bền vững trừu tượng thành những gạch đầu dòng cụ thể, dùng sức nặng của thương hiệu để thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh. Và đằng sau mỗi sáng kiến là sự phối hợp của nhiều đội ngũ, từ nghiên cứu và phát triển, chuỗi cung ứng, marketing đến các bộ phận đối ngoại và phát triển bền vững.

Từ sức mạnh nội bộ đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Không dừng lại ở những sáng kiến bên trong doanh nghiệp, Unilever Việt Nam còn thúc đẩy hợp tác với các đối tác, startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ và cộng đồng nghiên cứu nhằm tìm kiếm những giải pháp mới cho kinh tế tuần hoàn và rác thải nhựa thông qua Cuộc thi Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026 (PCIC 2026).

Ngày 20 tháng 11 vừa qua, PCIC 2026 vừa công bố Top 30 dự án nổi bật sau hơn hai tháng mở đơn và thu hút hơn 380 hồ sơ tham gia. Đáng chú ý, danh sách này là sự hội tụ của 15 doanh nghiệp SME, 7 startup, 5 dự án R&D và 2 tập đoàn lớn. Các giải pháp trải dài trên toàn bộ chuỗi giá trị nhựa: từ 8 dự án mô hình kinh doanh tuần hoàn, 6 giải pháp tái chế đột phá, đến 5 công cụ số hóa truy xuất dữ liệu phục vụ Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Sự đa dạng này chính là chìa khóa, bởi nền kinh tế tuần hoàn chỉ vận hành hiệu quả khi các mắt xích được đồng bộ.

Cuộc thi "Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026" chính thức mở cổng ngày 26.08.2026 - Khởi động Hành trình tuần hoàn nhựa, kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo để khơi thông nguồn lực kinh tế xanh.

Sau vòng tuyển chọn, PCIC hướng đến hỗ trợ các dự án hoàn thiện mô hình thông qua đào tạo, cố vấn và kết nối. Đây là cơ hội để các nhóm tiếp cận yêu cầu kỹ thuật, từng bước đánh giá khả năng ứng dụng và thương mại hóa giải pháp.

GRAC là một ví dụ điển hình. Từng được ghi nhận tại PCIC 2024, đơn vị sau đó tham gia triển khai giải pháp công nghệ tại Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) tại phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Nền tảng số hỗ trợ theo dõi, quản lý vật liệu tái chế, nâng cao tính minh bạch của dữ liệu và kết nối các khâu trong chuỗi thu gom - tái chế. Đến tháng 10/2026, mô hình đã ghi nhận gần 10 tấn vật liệu tái chế được tiếp nhận. Dù còn ở quy mô thí điểm, MRF Tân Mỹ cho thấy tiềm năng đưa các sáng kiến đổi mới sáng tạo vào vận hành khi được kết nối với đúng nhu cầu và đối tác triển khai.

Trạm MRF đã thu hồi hơn 8,5 tấn vật liệu tái chế, ghi nhận gần 2.000 lượt người dân tham gia

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển Bền vững Unilever Việt Nam nhấn mạnh:"Chúng tôi tự hào về những giải thưởng, nhưng điều khiến chúng tôi tự hào hơn cả là những con người đứng sau thành tựu ấy. Từ nhà máy, văn phòng đến cộng đồng, chính tinh thần dám nghĩ khác, dám đổi mới và cùng nhau hành động đã biến những mục tiêu đầy tham vọng thành kết quả thực tế."

"Tại Unilever, chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên không chỉ tìm thấy cơ hội phát triển sự nghiệp, mà còn nhìn thấy ý nghĩa và tác động tích cực từ chính công việc mình làm. Bởi thành công lớn nhất không chỉ là những gì doanh nghiệp đạt được, mà còn là những gì con người có thể cùng nhau kiến tạo" - Bà Lê Thị Hồng Nhi cho biết thêm