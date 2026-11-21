Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng điện, gồm giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường, khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Theo quy định, Bộ Công Thương có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình áp dụng cơ chế giá điện này đối với nhóm khách hàng sinh hoạt. Bên cạnh đó, lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện còn bao gồm việc áp dụng giá bán lẻ điện nhiều thành phần. Trong đó, giá điện có tối thiểu 2 thành phần như giá công suất, giá điện năng, giá cố định, giá biến đổi hoặc thành phần giá khác (nếu có), áp dụng đối với các nhóm khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Theo quy định, Bộ Công Thương có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình áp dụng cơ chế giá điện này đối với nhóm khách hàng sinh hoạt.

Luật cũng giao Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giá bán điện tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo chưa được kết nối với lưới điện quốc gia, phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh.

Đối với hoạt động kinh doanh điện, căn cứ cấp độ thị trường điện cạnh tranh và lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá bán buôn điện; phương pháp lập, trình tự và thủ tục phê duyệt khung giá bán buôn điện; đồng thời ban hành khung giá và giá bán buôn điện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng có trách nhiệm quy định việc thực hiện giá bán lẻ điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện, giá bán buôn điện và ban hành biểu giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng.

Về nguyên tắc điều chỉnh giá điện, Luật quy định giá bán lẻ điện phải được phản ánh, điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của các thông số đầu vào, bảo đảm bù đắp các chi phí hợp lý, hợp lệ.

Việc điều chỉnh giá điện bao gồm cả phân bổ những khoản chi phí chưa được tính toán hoặc chưa được bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân, cùng mức lợi nhuận hợp lý nhằm bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh.

Đáng chú ý, các khoản chi phí chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân phải được kiểm toán độc lập.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2027, trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.