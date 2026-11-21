Sáng 21/11, Quốc hội thông qua 3 nghị quyết về chủ trương đầu tư các tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

3 dự án được thực hiện bằng hình thức đầu tư công với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 162.000 tỷ đồng. Dự kiến được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027, triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công năm 2027; cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo giải trình trước khi Quốc hội biểu quyết.

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong) chiều dài khoảng 119km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100km/giờ, kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với khu vực phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 50.990 tỷ đồng, gồm 48.986 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.004 tỷ đồng ngân sách tỉnh Lai Châu.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum chiều dài khoảng 132km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100km/giờ, điểm đầu kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 48.283 tỷ đồng, gồm 46.236 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.047 tỷ đồng ngân sách địa phương.

Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua tỉnh Sơn La) chiều dài khoảng 179,5km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới khai thác bằng hệ thống giao thông thông minh.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 43.812 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Báo cáo trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đây không phải là những tuyến đường đơn lẻ mà là các trục kết nối liên vùng, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên; thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi; củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược.

Đặc biệt khi tuyến Bảo Hà - Lai Châu hoàn thành thì 34/34 địa phương trong cả nước sẽ có đường cao tốc.

Theo Bộ trưởng, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, đã nghiên cứu, cân nhắc nhiều phương án để xác định phạm vi, lộ trình đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải, khả năng cân đối vốn, không cắt khúc, không chắp vá. Đây là cách làm thận trọng nhưng không chần chừ; khả thi nhưng vẫn giữ được tầm nhìn dài hạn.