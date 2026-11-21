Theo đó, sẽ điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người, tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội quản lý.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã có báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Nghị quyết bổ sung yêu cầu hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu trực tiếp phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước ngày Nghị quyết có hiệu có hiệu lực.

Dự thảo cũng bổ sung quy định hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận hợp lệ nhưng chưa giải quyết xong được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của TP. Hà Nội tiếp tục giải quyết, không yêu cầu nộp lại hồ sơ.

Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị giữ như dự thảo không quy định cụ thể diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa giới hành chính của TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; chỉ quy định phần diện tích tự nhiên 40,06 km² và quy mô dân số 1.057 người được điều chỉnh.

Đối với các ý kiến của đại biểu Quốc hội đề xuất về mốc thời gian chi tiết rà soát dự án, cơ chế ngân sách, điều khoản riêng về bảo tồn vườn quốc gia và chế độ báo cáo điều chỉnh quy hoạch, Chính phủ tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không quy định trong Nghị quyết.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sau khi điều chỉnh địa giới, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Trong đó tập trung vào 4 nhóm công việc: Một là, quản lý bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Việc điều chỉnh địa giới không phải để tạo quỹ đất để mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển loại rừng. Các dự án đầu tư, du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Hai là, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống của nhân dân. Theo đó, 243 hộ gồm 1.057 người chuyển về Ba Vì thuộc TP. Hà Nội nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới.

Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục; Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Ba là, việc thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, không để khoảng trống pháp lý. Hai địa phương hoàn thiện việc rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06 km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận.

Dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp.

Bốn là, rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.



