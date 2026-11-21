Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 19/11/2026 về tặng quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Kế hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu quan tâm tốt hơn đến đời sống, vật chất tinh thần các đối tượng hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng (Tai nạn lao động hàng tháng, Bệnh nghề nghiệp hàng tháng, Tử tuất hàng tháng); cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu ngầm 182 Hà Nội thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Bộ Tư lệnh Hải quân; đại diện gia đình (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, con) là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn ĐK1 và nơi có phụ cấp đặc biệt 100%; đại diện gia đình quân nhân thuộc các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia hoạt động gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc; hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; trợ cấp hưu trí xã hội; người cao tuổi; trẻ em khuyết tật nhẹ; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các tổ chức tiêu biểu; các cá nhân tiêu biểu; cán bộ trực Tết Nguyên đán và đối tượng tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế chuyên chăm sóc và điều trị tập trung bệnh nhân HIV/AIDS, bệnh nhân phong, bệnh nhi, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân thần kinh tâm thần, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Mức tặng quà

Nhiều mức quà dành cho người có công và các đối tượng chính sách (đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu).

Cụ thể, Thành phố tặng quà (bằng tiền) 10.000.000 đồng/người đối với: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).

Mức quà (bằng tiền) 3.000.000 đồng/người đối với: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; Thương bệnh binh của thành phố Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng (trường hợp người đứng tên trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì đại diện vợ, chồng, con được nhận).

Mức quà (bằng tiền) 1.500.000 đồng/người đối với: Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người thờ cúng liệt sĩ (01 liệt sĩ/01 suất quà); thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương...

Mức quà (bằng tiền) 1.500.000 đồng/người đối với nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo đề xuất của Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội); 800.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo; 500.000 đồng/hộ đối với hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, tặng quà 70 đơn vị, mỗi suất quà trị giá từ 12.000.000 đồng đến 27.000.000 đồng; 264 suất quà cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 12.000.000 đồng/suất (trong đó túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 10.000.000 đồng).

Mức quà 700.000 đồng/người: Bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong những ngày Tết tại các đơn vị nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ; các trung tâm phục hồi chức năng, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Bệnh viện 09 trực thuộc Sở Y tế.

Mức quà 700.000 đồng/người: Bổ sung thêm tiền ăn trong những ngày Tết cho người có công, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng người có công, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ; cho đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Bệnh viện 09 thuộc Sở Y tế.



