Trạm biến áp 220 kV Lai Uyên được đóng điện thành công ngày 21/11 - Ảnh: EVNNPT

Dự án Trạm biến áp (TBA) 220 kV Lai Uyên và đấu nối là loại công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, SPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Trạm biến áp 220 kV Lai Uyên và tuyến đường dây 220 kV đấu nối được xây dựng tại ấp Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là xã Bàu Bàng, TPHCM.

Dự án có quy mô xây dựng mới TBA 220/110 kV công suất 2x250MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp (AT1) công suất 250MVA, dự phòng vị trí lắp đặt máy biến áp thứ 2.

Phía 220 kV quy mô 10 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 6 ngăn, dự phòng vị trí cho 4 ngăn. Phía 110 kV quy mô 15 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn, dự phòng vị trí cho 9 ngăn. Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

Phần đường dây 220 kV đấu nối có quy mô xây dựng 2 đoạn đường dây mạch kép để đấu nối TBA 220 kV Lai Uyên chuyển tiếp vào 2 mạch của đường dây 220 kV Chơn Thành - Bến Cát - Mỹ Phước hiện hữu với tổng chiều dài khoảng 520 m.

Dự án sau khi đóng điện thành công do Tổng công ty Điện lực TPHCM khai thác giúp đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy cũng như nhu cầu cung cấp điện cho TPHCM; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và khu vực lân cận.

Đồng thời, dự án giúp giảm tải cho các máy biến áp 220/110 kV tại TBA 220kV hiện hữu và giảm tải cho các đường dây 110 kV trong khu vực; góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.