Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang đã phát thông báo các phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh.

Danh sách bao gồm 599 trường hợp vi phạm, được ghi nhận từ ngày 1/11 đến ngày 15/11. Trong đó, lỗi được phát hiện vi phạm nhiều nhất là người điều khiển xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định.

Danh sách 599 trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã quy định, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.