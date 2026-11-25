Việc ký kết hợp đồng với liên danh nhà thầu gói thầu Tư vấn 02 dự kiến sẽ thực hiện ngay trong tháng 11/2026 để triển khai các bước tiếp theo, sớm định hình rõ phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam - Ảnh minh hoạ do AI tạo

Tin từ Ban QLDA Thăng Long, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Liên danh nhà thầu Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng thầu

Theo kết quả lựa chọn, liên danh nhà thầu Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc đã trúng thầu với giá hơn 10.200 tỷ đồng.

Liên danh gồm 8 thành viên, trong đó SYSTRA (Pháp) là đơn vị đứng đầu. Ba nhà thầu Hàn Quốc tham gia liên danh gồm Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).

Bốn thành viên còn lại đến từ Việt Nam gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Đây là gói thầu tư vấn có vai trò quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, với nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu và đề xuất các phương án làm cơ sở xác định quy mô, hướng tuyến, công nghệ và phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Hiện Ban QLDA Thăng Long đang xúc tiến hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu ký hợp đồng với liên danh nhà thầu ngay trong tháng 11/2026 để sớm triển khai các bước tiếp theo.

Sau 12 tháng phải xác định rõ hướng tuyến, vị trí ga, cầu, hầm

Theo ông Nguyễn Trung Sơn, Phó giám đốc Ban QLDA Thăng Long, sau khi lựa chọn được tư vấn thực hiện Gói thầu TV-02, nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ. Mục tiêu đặt ra là sau 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tư vấn phải hoàn thành báo cáo giữa kỳ, trong đó xác định rõ hướng tuyến ổn định và các điểm khống chế quan trọng như vị trí nhà ga, cầu, hầm...

Quá trình nghiên cứu, lập báo cáo phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, đồng thời hài hòa lợi ích, hạn chế tối đa việc phá vỡ quy hoạch địa phương, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh việc xác định hướng tuyến, báo cáo giữa kỳ cũng phải đề xuất các phương án công nghệ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và quyết định. Đây sẽ là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo của dự án.

Đáng chú ý, ngay khi hoàn thành báo cáo giữa kỳ, Ban QLDA Thăng Long và đơn vị tư vấn sẽ nghiên cứu, đề xuất một số dự án thành phần đủ điều kiện để đẩy nhanh các thủ tục, hướng tới khởi công xây dựng trước theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự kiến sau khoảng 15-18 tháng kể từ khi hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có hiệu lực, các dự án thành phần đủ điều kiện sẽ được phấn đấu khởi công.

Ưu tiên triển khai sớm một số nhà ga lớn

Trong đó, các công trình nhà ga tại những thành phố lớn như ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và ga Thủ Thiêm (TP.HCM) có thể được ưu tiên triển khai sớm, dự kiến vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Việc ưu tiên các nhà ga này nhằm bảo đảm tính đồng bộ với tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị, đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội và TP.HCM nghiên cứu phát triển mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng cũng sẽ được thúc đẩy. Theo ông Nguyễn Trung Sơn, đối với những đoạn đã xác định rõ hướng tuyến, Ban QLDA Thăng Long và tư vấn sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, cho phép triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng, sau đó bàn giao cho địa phương để tổ chức thực hiện.

Mục tiêu là hoàn thành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương trong vòng 3 tháng kể từ khi báo cáo giữa kỳ được chấp thuận, dự kiến vào quý IV/2027.

Việc lựa chọn được liên danh tư vấn và sớm ký kết hợp đồng được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, từng bước làm rõ hướng tuyến, công nghệ và các phương án triển khai, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.