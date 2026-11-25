Ngày 24/11/2026, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đang lắp hệ thống 10 cửa kiểm soát tự động (Autogate) mới ở khu vực nhập cảnh. Cùng lúc, 10 cửa Autogate ở khu vực xuất cảnh cũng được nâng cấp và mở rộng cho đồng bộ. Đơn vị kỹ thuật đang đẩy nhanh thi công để đưa toàn bộ hệ thống vào hoạt động đầu tháng 12/2026, trước khi lượng khách tăng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang triển khai lắp đặt hệ thống gồm 10 cửa kiểm soát tự động (Autogate) tại khu vực nhập cảnh (Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất)

Điểm mới lớn nhất là công nghệ sinh trắc học. Ngoài vân tay, cửa thế hệ mới nhận diện thêm mống mắt. Theo Công an cửa khẩu, cách này rút ngắn thời gian kiểm tra, xác định danh tính chính xác hơn và đáp ứng yêu cầu an ninh hàng không.

Hệ thống mới cũng kết nối thẳng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc kết nối áp dụng cho cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ điều kiện. Như vậy, hành khách có thể dùng Autogate cả khi xuất cảnh lẫn nhập cảnh mà không phải qua thủ tục đăng ký rườm rà như trước.

Đây là thay đổi đáng kể so với lúc mới triển khai. Trước nay, người dùng hộ chiếu không gắn chip phải đăng ký thông tin sinh trắc học trước khi dùng cổng tự động. Người nước ngoài chỉ được dùng Autogate khi xuất cảnh, và phải có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú do Việt Nam cấp. Tiêu chí "đủ điều kiện" với người nước ngoài khi dùng hệ thống mới hiện chưa có thông tin xác nhận.

Công nghệ của hệ thống Autogate thế hệ mới được tích hợp nhận diện vân tay và mống mắt thông qua dữ liệu sinh trắc học (Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất)

Autogate chạy thử ở nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 01/08/2023 với 10 cửa, gồm 5 cửa xuất cảnh và 5 cửa nhập cảnh. Ngày 18/08/2023, hệ thống chính thức đi vào khai thác. Cùng đợt đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cũng đưa Autogate vào hoạt động tại Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Cuối tháng 3/2026, các cửa Autogate xuất cảnh ở Tân Sơn Nhất tạm dừng khoảng hai tháng để lắp đặt và nâng cấp. Trong thời gian đó, khách đã đăng ký được ưu tiên làm thủ tục ở quầy truyền thống. Đến tháng 10/2026, sân bay lắp thêm 5 cửa ở khu nhập cảnh, đưa số cửa chiều này từ 5 lên 10. Đợt nâng cấp hiện nay là bước làm đồng bộ cả hai chiều, theo hướng chuyển đổi số mà ngành công an đang thúc đẩy ở các cửa khẩu hàng không.

Hành khách làm thủ tục ở luồng nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất nên chú ý trong thời điểm đơn vị thi công để tối ưu thời gian làm thủ tục (Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất)

Trong quá trình thi công, đơn vị vừa vận hành hệ thống cũ vừa lắp thiết bị mới. Mặt bằng thi công làm không gian làm thủ tục hẹp lại, và số cổng đang chạy chưa đạt công suất tối đa. Vì vậy, luồng nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam có thể đông cục bộ vào một số giờ cao điểm.

Công an cửa khẩu cho biết đã tăng thêm cán bộ đứng ở các luồng để điều tiết, hướng dẫn và giải tỏa hành khách nhanh nhất có thể. Đơn vị mong hành khách thông cảm và phối hợp trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Để qua cửa nhanh, hành khách nên tính trước thời gian di chuyển và làm thủ tục ở sân bay, nhất là khi bay vào khung giờ cao điểm. Trước khi vào khu kiểm soát, nên mở sẵn hộ chiếu ở trang nhân thân và tháo vỏ bọc hộ chiếu. Khi đứng ở cửa Autogate, cần làm từng bước cẩn thận để máy đọc và xác thực được ngay, tránh bị trả lại và làm chậm cả hàng phía sau.

Nếu hệ thống mới chạy đúng hẹn vào đầu tháng 12, Tân Sơn Nhất sẽ có 20 cửa Autogate thế hệ mới ở cả hai chiều. Đây là cụm cổng tự động lớn nhất sân bay từ trước tới nay, kịp đón cao điểm Tết 2027.

Theo Công an cảng HKQT Tân Sơn Nhất