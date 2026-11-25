Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Lê Lâm.

Mở rộng 1.144km cao tốc lên 6 làn xe

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Theo kết quả nghiên cứu, phạm vi dự án tập trung vào đoạn Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, gồm 18 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.144km.

Các đoạn tuyến hiện có quy mô 4 làn xe hạn chế sẽ được nghiên cứu mở rộng lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, đang khai thác với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, cũng được đề xuất mở rộng lên 6 làn nhằm bảo đảm đồng bộ với các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ phương án khoảng 178.335 tỷ đồng.

Trong số 18 đoạn tuyến, có 3 đoạn đang do nhà đầu tư thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, với tổng chiều dài khoảng 178km. Sơ bộ kinh phí mở rộng các đoạn này khoảng 27.948 tỷ đồng, dự kiến chia thành 3 dự án thành phần độc lập.

Đối với nhóm dự án trên, mức vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ sẽ được xác định căn cứ hợp đồng PPP đã ký, lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết. Theo đề xuất bước đầu của các nhà đầu tư hiện hữu, phần vốn ngân sách hỗ trợ có thể chiếm khoảng 60-70% tổng mức đầu tư mở rộng, tương ứng 17.000-20.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng dự kiến giao các nhà đầu tư hiện hữu lập đề xuất dự án theo quy định của Luật Đường bộ và các quy định liên quan.

Đến nay, cả nước đã có khoảng 3.345km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác. (Ảnh minh hoạ).

Hai dự án thành phần dự kiến đầu tư theo phương thức PPP

Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và hiện do Nhà nước tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, đoạn phía Bắc từ Mai Sơn đến Cam Lộ dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư 72.181 tỷ đồng; đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư 78.206 tỷ đồng.

Hai dự án này dự kiến được đầu tư theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường hợp có doanh nghiệp đề xuất tham gia, Bộ Xây dựng sẽ xem xét giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về PPP. Các thông tin, số liệu và phương án phân chia dự án sẽ tiếp tục được chuẩn xác trong quá trình nghiên cứu khả thi.

Về tiến độ lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết một số doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn tham gia mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khả thi, cơ quan này dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2027.

Bộ Xây dựng chi biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, hệ thống cao tốc cả nước gồm 46 tuyến, tổng chiều dài 10.106km. Đến nay, khoảng 3.345km đã đưa vào khai thác; khoảng 1.252km đang thi công, dự kiến hoàn thành trước năm 2027 và 1.475km đang chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Riêng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.158km, chiếm khoảng 21% tổng chiều dài mạng lưới cao tốc theo quy hoạch, với quy mô từ 6 đến 10 làn xe. Tuyến đã cơ bản nối thông, song còn khoảng 1.222km thuộc 21 đoạn tuyến đang khai thác với quy mô 4 làn xe hạn chế. Việc nghiên cứu mở rộng nhằm từng bước nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng quy mô quy hoạch của trục giao thông huyết mạch này.