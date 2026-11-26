Cụ thể, đến nay, diện tích thu hồi đạt hơn 20% tiến độ, bàn giao đạt hơn 5%, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất công. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương phấn đấu đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư và đất công trình công cộng trước ngày 31/12 năm nay; hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất ở, các khu tái định cư và phần diện tích còn lại và công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/6 năm sau.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng của dự án năm nay được bố trí hơn 13.800 tỷ đồng, nhưng tới hết tháng 10, mới giải ngân được hơn 14%.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung quyết liệt giải ngân tối đa số vốn đã được giao, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.



