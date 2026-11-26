Một Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Ảnh: LD.

Theo quyết định số 1158/QĐ-UBN, đối với dự toán chi thường xuyên, tỉnh điều chỉnh nội bộ giữa các đơn vị, địa phương với tổng kinh phí 18,66 tỷ đồng.

Đồng thời, giảm 64,585 tỷ đồng dự toán tại các đơn vị không còn nhu cầu sử dụng để bổ sung cho các địa phương khác; thu hồi 2,308 tỷ đồng kinh phí đã hết nhiệm vụ chi, không còn nhu cầu sử dụng.

Cụ thể, tổng dự toán chi thường xuyên giảm tại 5 cơ quan, đơn vị là 66,893 tỷ đồng. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo giảm 10,868 tỷ đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 28,1 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và Môi trường giảm 1,967 tỷ đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giảm 22,541 tỷ đồng và Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray giảm 3,415 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách Trung ương được điều chuyển, tỉnh bổ sung 64,585 tỷ đồng cho các xã thực hiện những nội dung thuộc chương trình.

Trong đó, 36,298 tỷ đồng được phân bổ cho 13 xã để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục; 8,7 tỷ đồng thực hiện chính sách đặc thù tại các xã Tu Mơ Rông, Đăk Sao và Đăk Tờ Kan; 5,251 tỷ đồng duy tu, sửa chữa công trình tại xã Đăk Rve.

Ngoài ra, 2 tỷ đồng được bổ sung cho xã Tây Trà Bồng để xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế; các khoản kinh phí khác được bố trí cho nhiệm vụ giáo dục và những nội dung thành phần của chương trình theo phụ lục quyết định.

Riêng 2,308 tỷ đồng kinh phí ngân sách địa phương hết nhiệm vụ chi được thu hồi, tập trung về ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ khác. Đối với vốn đầu tư công năm 2025 trở về trước được kéo dài sang năm 2026, tỉnh điều chỉnh giảm 14,22 tỷ đồng tại các cơ quan, đơn vị và địa phương không còn nhu cầu sử dụng để bổ sung cho các xã. Trong đó, xã Măng Ri được bổ sung 8 tỷ đồng; xã Sơn Tây Hạ 3,003 tỷ đồng; xã Đăk Môn 1,5 tỷ đồng và xã Đăk Pék 1,718 tỷ đồng.

Cạnh đó, tỉnh điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công 3,331 tỷ đồng tại xã Sa Thầy và xã Sơn Tây Hạ. Đồng thời, điều chỉnh số liệu kế hoạch vốn đầu tư công của xã Măng Ri tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 25/8/2026.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương có tên trong các phụ lục chịu trách nhiệm về số liệu, nhu cầu sử dụng vốn, hồ sơ nhiệm vụ, dự án và khả năng giải ngân. Việc triển khai, thanh toán chỉ được thực hiện đối với những nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện pháp lý, đúng mục đích, đối tượng, nguồn vốn và thời hạn quy định.