Không gian đỗ xe hiện chỉ đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu thực tế. Ảnh: Tuấn Lương

Nhu cầu lớn, cần sắp xếp hoạt động trông giữ xe

Theo Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có khoảng 9,38 triệu phương tiện đang hoạt động, chưa kể phương tiện của các cơ quan Trung ương. Trong đó, thành phố quản lý hơn 8,19 triệu phương tiện, gồm 1,19 triệu ô tô và 7 triệu xe máy; khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác thường xuyên lưu thông trên địa bàn. Xe máy chiếm hơn 86% tổng số phương tiện. Tốc độ gia tăng phương tiện bình quân khoảng 4-5% mỗi năm, riêng ô tô tăng hơn 10%.

Trong khi đó, tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị mới đạt 12,13%, thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch 20-26%. Diện tích đất dành cho giao thông tĩnh cũng chưa đạt 1%, trong khi chỉ tiêu quy hoạch là 3-4%.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, không gian đỗ xe hiện chỉ đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu thực tế. Phần lớn phương tiện phải đỗ tạm trên lòng đường, vỉa hè, khu đất trống, thậm chí tại khuôn viên bệnh viện, trường học, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Thực tế, tình trạng ô tô dừng, đỗ tràn lan ở hai bên lòng đường, trên vỉa hè vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, kể cả những tuyến có mặt cắt ngang nhỏ. Tại các khu đô thị, nơi nhu cầu gửi xe lớn nhưng hạ tầng chưa đáp ứng, việc phương tiện đỗ không đúng vị trí còn làm thu hẹp không gian lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.

Trước đó, tại Quyết định số 6440/QĐ-UBND ngày 16-12-2024, thành phố đã phê duyệt 234 tuyến lòng đường do thành phố quản lý được sử dụng tạm thời một phần để trông giữ phương tiện. Đến ngày 4-11-2026, Sở Xây dựng đã cấp phép cho 46 đơn vị tại 135/234 tuyến, với tổng diện tích 37.803,5m².

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở còn hạn chế. Trong số 126 xã, phường, mới có xã Hoài Đức phê duyệt danh mục các tuyến đường trên địa bàn được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện.

Hà Nội yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, không sử dụng tiền mặt. Ảnh minh hoạ

Đề xuất 272 tuyến, siết điều kiện khai thác

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Công an thành phố, Sở Tài chính và các xã, phường, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố phê duyệt danh mục 272 tuyến đường, phố do thành phố quản lý theo phân cấp được sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện. Danh mục trải rộng tại nhiều khu vực, từ các tuyến phố trung tâm như Trần Nhật Duật, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Bà Triệu, Phố Huế đến các trục đường và khu đô thị như Giải Phóng, Trường Chinh, Cầu Giấy, Nguyễn Văn Linh, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Lê Quang Đạo, Quang Trung...

Việc đưa một tuyến phố vào danh mục không đồng nghĩa toàn bộ lòng đường được sử dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Theo đề xuất, từng vị trí phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức giao thông, trật tự, an toàn và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Khu vực trông giữ phải được sơn kẻ vạch, bố trí biển báo theo quy chuẩn; không được cắm cọc, chăng dây hoặc dựng rào chắn dưới lòng đường. Vị trí trông giữ phải cách trụ cứu hỏa 15m về hai phía và bảo đảm khoảng cách với điểm dừng xe buýt theo quy định.

Một yêu cầu đáng chú ý là hoạt động trông giữ phương tiện phải ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, không sử dụng tiền mặt. Hệ thống công nghệ cần hỗ trợ người dân tìm kiếm chỗ đỗ, đồng thời lưu trữ, cung cấp và chia sẻ dữ liệu với cơ quan có thẩm quyền. Đây là hướng quản lý nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động trông giữ, hạn chế tình trạng thu phí không đúng quy định và tạo cơ sở để cơ quan chức năng giám sát.

Đối với vỉa hè, yêu cầu bảo đảm không gian dành cho người đi bộ được đặt ra cụ thể hơn. Vị trí trông giữ phải cách nút giao thông tối thiểu 10m tính từ mép đường giao nhau; phương tiện phải được sắp xếp ngay ngắn, không gây cản trở việc đi lại. Phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ phải có chiều rộng tối thiểu 1,5m, không tính phần diện tích đã bố trí cây xanh, cột điện, biển báo và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Chỉ những vị trí có kết cấu bảo đảm khả năng chịu tải mới được xem xét cấp phép sử dụng tạm thời để trông giữ phương tiện.

Đáng chú ý, thời hạn cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện không quá 6 tháng mỗi lần. Liên ngành Sở Xây dựng, Công an thành phố và UBND cấp xã có liên quan sẽ kiểm tra các điều kiện về trật tự, an toàn giao thông, phương án tổ chức giao thông và phương án sử dụng tạm thời.

Bên cạnh danh mục do thành phố quản lý, Sở Xây dựng đề xuất UBND các xã, phường chủ động rà soát, phê duyệt danh mục các tuyến đường, phố, vỉa hè thuộc phạm vi được phân cấp quản lý để làm cơ sở tổ chức cấp phép. Sở Xây dựng cũng được đề xuất chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục 272 tuyến trong quá trình triển khai, phù hợp với tình hình thực tế.

Cách tiếp cận này nhằm phân định rõ trách nhiệm giữa cấp thành phố và chính quyền cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện. Tuy nhiên, việc khai thác lòng đường, vỉa hè phải đặt trong yêu cầu bảo đảm năng lực lưu thông của tuyến phố, không vì đáp ứng nhu cầu đỗ xe mà làm phát sinh điểm nghẽn giao thông hoặc ảnh hưởng đến người đi bộ.