Nhìn thấy cơ hội từ tầm nhìn dài hạn

Việc công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thành phố, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển dài hạn của đô thị.

Ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Sun Group nhận định, khát vọng xây dựng TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Trên tinh thần đồng hành cùng thành phố, đơn vị cam kết tham gia phát triển các công trình hạ tầng chiến lược. Trong đó có đường sắt đô thị, đại lộ ven sông Sài Gòn, hệ thống cầu và cảng, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển. Doanh nghiệp cũng định hướng đầu tư các tổ hợp văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn; phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao và các khu đô thị hiện đại gắn với giao thông công cộng. Đây là những lĩnh vực có khả năng bổ trợ cho nhau, góp phần hình thành hệ sinh thái đô thị, dịch vụ và du lịch có sức cạnh tranh.

Ở góc độ công nghệ, bà Đỗ Thị Thu Hương - Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam tại Intel Products Viet Nam đánh giá mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm thể hiện quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng của TPHCM. Trọng tâm là nâng cao năng suất dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới một đô thị toàn cầu đáng sống, thông minh và hiện đại. Theo bà Hương, quy hoạch với lộ trình phát triển rõ ràng trong nhiều thập kỷ sẽ củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư, tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục gắn bó lâu dài với thành phố. Intel mong muốn đóng góp trên ba phương diện. Trước hết là nâng cao vị thế TPHCM trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao…

Những cam kết này cho thấy quy hoạch không đơn thuần là định hướng phát triển trên giấy. Đây còn là cơ sở để kết nối nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Khi tầm nhìn của chính quyền gặp gỡ chiến lược đầu tư của doanh nghiệp, các mục tiêu phát triển dài hạn sẽ có thêm điều kiện để hiện thực hóa.

Siêu đô thị đa cực, mở rộng không gian phát triển

Nói về điều kiện phát triển, ông Trương Trung Kiên - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, sau hợp nhất thành phố có diện tích hơn 6.772 km², dân số khoảng 13,6 triệu người. Không gian phát triển mới tạo điều kiện để TPHCM phát huy vai trò đầu tàu kinh tế quốc gia, hạt nhân vùng Đông Nam Bộ, trung tâm liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cửa ngõ kết nối quốc tế. Tuy nhiên, quy mô mở rộng cũng đặt ra nhiều thách thức về liên kết vùng, hạ tầng kỹ thuật, áp lực đô thị hóa, ngập lụt, sụt lún và biến đổi khí hậu.

TPHCM định hướng trở thành đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Ảnh: S.X

Trước yêu cầu đó, Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm hướng đến xây dựng thành phố trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm quốc tế về kinh tế, tài chính, thương mại, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo lộ trình, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10,5%/năm, quy mô GDP đạt khoảng 200-225 tỷ USD, GDP bình quân đầu người tối thiểu 14.500 USD. Dân số dự báo đạt 18 triệu người vào năm 2030 và 27 triệu người vào năm 2050. Điểm nhấn của quy hoạch là mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Trong đó, khu vực lõi trung tâm tập trung tài chính, dịch vụ cao cấp, kinh tế tri thức và văn hóa sáng tạo. Phía Đông phát triển AI, bán dẫn và công nghệ cao; phía Tây định hướng đô thị y tế, giáo dục; phía Bắc tập trung công nghiệp, logistics; phía Nam phát triển cảng biển, thương mại tự do và năng lượng.

Đáng chú ý, các cực động lực được kết nối bằng hệ thống giao thông đa phương thức, gồm đường sắt đô thị, đường sắt vùng, đường bộ và đường thủy. Về hạ tầng, quy hoạch ưu tiên hoàn thiện các tuyến vành đai, hành lang hướng tâm, cao tốc và quốc lộ để tăng cường liên kết vùng. Lãnh đạo Sở Quy hoạch kiến trúc TPHCM khẳng định, quy hoạch không chỉ là tổ chức lại địa giới, không gian đô thị mà còn là quá trình tích hợp các nguồn lực về dân cư, việc làm, đất đai, giao thông, công nghiệp, logistics và du lịch. Qua đó, hình thành cấu trúc siêu đô thị thống nhất, kết nối các cực tăng trưởng, phát huy lợi thế từng khu vực, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tầm nhìn quy hoạch đến hành động thực hiện

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, sau hợp nhất thành phố bước vào không gian phát triển rộng lớn, đa dạng, hội tụ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Vì vậy, việc lập Quy hoạch tổng thể thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng và quốc phòng - an ninh; đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của TPHCM trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố sẽ định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Trong đó, con người vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Dự hội nghị công bố quy hoạch 100 năm của TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc công bố quy hoạch mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TPHCM, đồng thời tạo xung lực cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, TPHCM cần phổ biến những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết 98 của Quốc hội và Luật Phát triển đô thị để tạo đột phá về các nguồn lực cho tăng trưởng. Cùng với đó là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, ưu tiên đầu tư giao thông kết nối liên vùng. Một yêu cầu khác là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động và phục vụ. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

“Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng TPHCM, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát và tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thành phố phát triển. Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để TPHCM bứt phá, vươn lên xứng tầm” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.