Ngày 25/11, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Theo đề xuất, hàng hóa Việt Nam có thể chịu mức thuế 20%. Đáng chú ý, thuế mới có thể được cộng dồn với mức thuế hiện hành, khiến tổng thuế suất đối với một số mặt hàng của Việt Nam là 35%.

Mức thuế 35% chưa được áp dụng

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974, về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Kết luận sơ bộ được đưa ra đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á.

Với Việt Nam, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng là 35%. Mức này có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành áp dụng theo Mục 301 và Mục 232.

Trong kết luận sơ bộ, phía Mỹ đồng thời đề xuất danh mục miễn trừ khỏi biện pháp thuế theo Mục 301, gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là một bước trong trình tự xử lý theo pháp luật Mỹ. Đây mới là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức.

Bộ Công Thương cho biết, mức thuế bổ sung 35% mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. Ảnh: internet.

Trước khi ra quyết định cuối cùng, USTR sẽ tiếp nhận ý kiến, tham vấn các bên về mức thuế, cơ chế áp dụng, mối liên hệ với các loại thuế khác và phạm vi hàng hóa được miễn trừ.

Phiên điều trần công khai dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1/2027. Theo Bộ Công Thương, thời điểm dự kiến Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất là ngày 11/3/2027.

Mức thuế cuối cùng có thể thấp hơn mức tối đa được đề xuất nếu USTR xác định có tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng đối với những vấn đề được điều tra, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương.

Tham gia điều trần, phản biện các cáo buộc chưa chính xác

Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong quá trình đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp cải cách nhằm giải quyết những quan tâm của phía Mỹ, bao gồm các vấn đề liên quan đến điều tra theo Mục 301.

Ngày 21/11, Chính phủ ban hành nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu. Các nhiệm vụ còn bao gồm phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất; ngăn chặn lẩn tránh, chuyển tải bất hợp pháp và gian lận xuất xứ; thực hiện hiệu quả quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Theo Bộ Công Thương, việc triển khai các giải pháp này, cùng kết quả đàm phán hiệp định thương mại song phương, sẽ là những căn cứ quan trọng để Mỹ cân nhắc mức thuế thấp hơn đề xuất tối đa.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành tham gia đầy đủ quy trình điều tra tiếp theo, gồm đăng ký, tham dự, phát biểu và trả lời câu hỏi tại phiên điều trần công khai.

Bộ cũng sẽ xây dựng, nộp các bản bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và những ý kiến, cáo buộc chưa chính xác của các bên liên quan; tiếp tục tham vấn, trao đổi với các cơ quan Mỹ để có kết luận phù hợp.

Song song với quá trình này, hai nước đang nỗ lực hoàn thành đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trong thời gian sớm nhất.

Theo số liệu Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam - Mỹ đạt 178,7 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 159,4 tỷ USD, tăng 26,2%; nhập khẩu từ thị trường này 19,3 tỷ USD, tăng 26,6%.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 32% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Các nhóm hàng xuất khẩu lớn gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 53,4 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 26,2 tỷ USD; dệt may đạt 15,3 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ chủ yếu các mặt hàng điện tử, linh kiện, bông và máy móc phục vụ sản xuất.