Cả nước hiện vẫn còn hơn 5.300 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Bộ Tài chính đang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm nay.

Tính đến nay, cả nước có hơn 32.600 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải xử lý. Trong đó, hơn 27.200 cơ sở đã hoàn thành, còn hơn 5.300 cơ sở chưa được xử lý xong.

Đáng chú ý, 4 cơ quan trung ương gồm: Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam liên tiếp 2 tuần chưa ghi nhận chuyển biến.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện phương án đã được phê duyệt, đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận và đưa tài sản vào sử dụng, tránh tình trạng nhà, đất công tiếp tục bỏ trống, gây lãng phí.