Ngay từ sáng sớm, dọc đại lộ Lê Duẩn rợp cờ đỏ, từng đoàn xe máy, ô tô và xe buýt nối đuôi nhau tìm chỗ gửi khi lượng khách đổ về trung tâm ngày một dày. Phía sau hàng rào, người tham quan xếp thành từng hàng dài men theo lối dây chắn, nhích từng bước qua dãy cổng soát vé để tiến vào khuôn viên di tích.

Mặt tiền Dinh Độc Lập nhìn từ ngoài hàng rào. Đoạn vỉa hè phía trước gần như không còn chỗ trống.

Dãy cổng soát vé hoạt động hết công suất. Hôm nay là lần đầu tiên Dinh Độc Lập mở cửa không thu vé tham quan.

Càng về giữa buổi sáng, khoảng sân rộng phía trước tòa nhà càng trở nên náo nhiệt. Nhìn từ trên cao, dòng khách trải dài từ sát cổng vào tận chân tòa nhà, quây kín quanh đài phun nước đang hoạt động suốt buổi. Trời nắng lên khá gắt nên dọc các lối đi sớm bung lên đủ sắc dù che xanh, hồng, trắng, xen lẫn những chiếc quạt cầm tay chạy pin của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ.

Dù đông đúc, bầu không khí quanh sân vẫn rộn ràng bởi hầu như ai cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Hết các cặp đôi và nhóm bạn mặc áo dài tạo dáng trước mặt tiền dinh, lại đến những nhóm bạn trẻ cầm quạt giấy, giơ tay chụp ảnh rôm rả ngay trên thảm cỏ xanh. Nhiều người còn mang theo máy ảnh du lịch nhỏ lên ban công tầng trên để thu trọn khung cảnh nhộn nhịp phía dưới vào ống kính.

Công viên 30/4 rợp bóng người nghỉ chân và đàn hát

Sức hút của ngày nghỉ lễ không chỉ gói gọn trong khuôn viên di tích mà còn lan sang Công viên 30/4 ngay đối diện cổng dinh. Vốn là điểm hẹn quen thuộc của người dân thành phố mỗi dịp cuối tuần, khoảng xanh này sáng nay gần như không còn chỗ trống khi dãy ghế đá đã kín từ rất sớm.

Dưới tán cổ thụ rợp mát, nhiều gia đình đưa con nhỏ theo cùng và từng nhóm bạn trẻ chọn trải khăn ngồi thẳng xuống bãi cỏ hoặc dọc các bậc thềm xi măng. Giày dép được tháo ra xếp gọn một bên, ba lô, túi xách và bình nước đặt ngay giữa vòng tròn như một buổi dã ngoại ngắn giữa lòng thành phố. Có nhóm vừa chụp ảnh xong trong sân dinh đã sang đây nghỉ chân và tranh thủ chụp thêm vài bộ ảnh bên những gốc cây cổ thụ đánh số trắng quen thuộc, còn góc cỏ kế bên lại vang lên tiếng đàn guitar mộc mạc đệm cho những câu hát ngẫu hứng.

Trong ngày nghỉ đầu tiên của Ngày Văn hóa Việt Nam, mảng xanh đối diện dường như trở thành phần nối dài tự nhiên của di tích, nơi mọi người thong thả dừng chân trước khi xếp hàng và nán lại trò chuyện sau lúc tham quan.

Bên trong tòa nhà đông kín lối đi, nhân viên liên tục phân luồng

Bước qua thềm vào bên trong dinh, nhịp di chuyển chậm lại rõ rệt. Sảnh tầng trệt lát gạch ca rô đen trắng vốn là khung hình biểu tượng của công trình sáng nay tấp nập bước chân theo nhiều hướng, từ các gia đình bế con nhỏ đến du khách trong và ngoài nước vừa đi vừa ngước ngắm không gian kiến trúc. Tại nhiều đoạn hành lang và khu vực cầu thang bộ nối lên các tầng trên, dòng khách đứng khá sát nhau nên nhân viên di tích phải túc trực phân luồng liên tục để tránh ùn ứ.

Hút khách nhất vẫn là khu hầm bê tông cốt thép dưới lòng dinh, nơi lưu giữ gần như nguyên vẹn hiện vật tại phòng tham mưu tác chiến, khu thông tin liên lạc, phòng mật mã, phòng trực chiến và phòng nghỉ. Do hành lang hầm vốn hẹp, trần thấp và đi theo lối một chiều, chỉ cần một nhóm dừng lại chụp ảnh là dòng người phía sau lập tức bị chững lại.

Lên các tầng trên, khách tham quan tiếp tục đi qua phòng trình quốc thư, phòng khánh tiết, phòng ăn và phòng họp nội các, nơi ông Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức vào tối 21/4/1975. Khép lại hành trình, nhiều người ghé sân thượng ngắm bãi đáp trực thăng rồi trở xuống sân trước chụp ảnh bên hai chiếc xe tăng trưng bày.

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Vì sao Dinh Độc Lập miễn phí vé đúng ngày 24/11

Việc mở cửa tự do hôm nay thực hiện theo Thông tư 167 năm 2026 của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11. Theo quy định này, cả nước có 13 địa điểm được miễn phí vé tham quan vào ngày 24/11 hằng năm gồm 8 bảo tàng, 4 vườn quốc gia và Dinh Độc Lập. Đây là điểm đến duy nhất của TP.HCM góp mặt trong danh sách, áp dụng ngay từ năm đầu tiên Quốc hội chọn 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam với chế độ nghỉ làm hưởng nguyên lương.

Ngày thường, giá vé vào cổng Dinh Độc Lập là 40.000 đồng với người lớn, 20.000 đồng với sinh viên và 10.000 đồng với trẻ em cùng học sinh phổ thông. Khoản chi phí tiết kiệm được cho một gia đình bốn người tuy chỉ tương đương một bữa sáng, nhưng chính dịp đặc biệt này lại tạo động lực để nhiều người dân thành phố lần đầu bước vào một di tích họ vẫn đi ngang qua mỗi ngày.

Vài lưu ý cho người dự định ghé thăm buổi chiều