Tại đấu trường FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra trên đất Doha (Qatar), bóng đá trẻ Việt Nam đang chứng kiến sự niềm tự hào, bản lĩnh. Điểm sáng trong màn trình diễn ấy là tiền vệ mang áo số 10 Chu Ngọc Nguyễn Lực. Chỉ sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng G, tài năng trẻ sinh năm 2009 đã liên tiếp xô đổ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, chính thức ghi danh mình vào trang sử vàng của bóng đá Việt Nam ở sân chơi World Cup bóng đá 11 người.

Trước giải đấu năm nay, bóng đá Việt Nam từng hai lần góp mặt ở các kỳ World Cup sân 11 người là U20 World Cup 2017 và World Cup nữ 2023, nhưng cả hai lần đều khép lại vòng bảng mà không có được bàn thắng nào. Bước vào giải U17 thế giới 2026, Lê Sỹ Bách là người khai thông thế bế tắc lịch sử bằng cú đánh gót ngẫu hứng ở phút thứ 4 trận gặp U17 Bỉ, và Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo nên dấu ấn đậm nét và bền bỉ nhất. Với hai pha lập công vào lưới U17 Bỉ và U17 New Zealand, cầu thủ quê Nghệ An trở thành người Việt Nam đầu tiên ghi được 2 bàn thắng trong một kỳ World Cup 11 người, đồng thời cũng là cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở đấu trường danh giá này.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) tạo dấu ấn mạnh mẽ (Ảnh VFF)

Hành trình chinh phục cột mốc lịch sử của Nguyễn Lực mang đậm dấu ấn của kỹ thuật cá nhân điêu luyện và bản lĩnh thi đấu phi thường. Tối 20/11 trên sân số 9 khu phức hợp Aspire Zone, đối đầu với U17 Bỉ, Nguyễn Lực khiến giới mộ điệu phải ngỡ ngàng bằng một siêu phẩm "bàn thắng Olympic". Từ chấm đá phạt góc, tiền vệ số 10 thực hiện cú siết lòng đưa trái bóng đi theo quỹ đạo xoáy thẳng vào cầu môn, đánh bại hoàn toàn Mattis Seghers – thủ thành cao tới 1,92 m đã lên chơi chuyên nghiệp trong màu áo Anderlecht tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Một pha làm bàn hiếm thấy ngay cả ở bóng đá đỉnh cao thế giới, cho thấy nhãn quan và sự tự tin tuyệt đối của chàng trai mới 17 tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, ba ngày sau (tối 23/11), Nguyễn Lực tiếp tục biến sân số 8 Aspire Zone thành sân khấu riêng trong trận hòa 3-3 nghẹt thở trước U17 New Zealand. Khi đội nhà đang bị dẫn trước, phút 49, anh thực hiện cú sút phạt trực tiếp đầy tinh quái, cứa lòng đưa bóng đi tầm thấp hiểm hóc lách qua hàng rào, gỡ hòa 1-1. Chỉ 9 phút sau, số 10 của U17 Việt Nam tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền "dọn cỗ" chuẩn xác để đồng đội Lê Trọng Đại Nhân dứt điểm tung lưới thủ môn Joseph Chalabi, quân bình tỷ số 2-2.

Nguyễn Lực đang trình diễn với phong độ thăng hoa ở đấu trường World Cup (Ảnh: VFF)

Xuyên suốt trận đấu với đại diện châu Đại Dương, Nguyễn Lực đóng vai trò nhạc trưởng dẫn dắt nhịp điệu hàng công, tạo ra 2 cơ hội ăn bàn mười mươi cho đồng đội và buộc đối phương phải cắt cử người theo kèm thường trực. Màn trình diễn chói sáng ấy giúp anh được chuyên trang thống kê quốc tế SofaScore chấm 8,3 điểm – số điểm cao nhất trong tất cả các cầu thủ có mặt trên sân, qua đó xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Những dấu ấn trên đất Qatar không phải là sự thăng hoa nhất thời, mà là trái ngọt từ quá trình rèn giũa bài bản. Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hà Nội, Chu Ngọc Nguyễn Lực từ lâu đã khẳng định vị thế thủ lĩnh ở các giải trẻ quốc nội và khu vực. Trước khi bước ra biển lớn thế giới, tiền vệ xứ Nghệ từng góp công lớn giúp đội nhà hai lần liên tiếp đăng quang giải U17 Quốc gia (2024, 2025), giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất U17 Quốc gia 2025 và cùng đội tuyển bước lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Với những màn trình diễn đẳng cấp liên tiếp, Chu Ngọc Nguyễn Lực không chỉ thắp lên niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà mà còn nhiều khả năng lọt vào tầm ngắm của nhiều tuyển trạch viên quốc tế có mặt trên khán đài Doha. Phía trước Nguyễn Lực và các đồng đội vẫn còn trận đấu quyết định gặp U17 Mali vào lúc 20h00 tối ngày 26/11. Đó sẽ là cơ hội để ngôi sao mang áo số 10 tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam tại sân chơi World Cup.