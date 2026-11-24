Siera Gunnett chuyển đến căn nhà này vào tháng 7/2026, sau nhiều năm sống một mình. Là một chuyên gia tư vấn kinh doanh, cô hiện chia sẻ không gian sống với 23 người khác, ở độ tuổi từ 22 đến 37 và đến từ 11 quốc gia.

Cuộc sống của 24 người dưới một mái nhà

Theo chia sẻ của cô với People, căn nhà có 4 tầng, mỗi tầng bố trí khoảng 6 người. Tất cả cư dân đều có phòng ngủ riêng, tiền thuê được tính dựa trên diện tích từng phòng. Phần lớn người thuê trả khoảng 2.000 USD mỗi tháng. Phòng hiện tại của Siera rộng 84 ft², tương đương khoảng 7,8 m². Cô cũng chuẩn bị chuyển sang một căn phòng lớn hơn, rộng 120 ft² (khoảng 11,1 m²).

Mỗi tầng có 2 phòng vệ sinh và 3 khu vực tắm vòi sen. Bên cạnh không gian riêng, căn nhà còn bố trí nhiều khu vực sinh hoạt chung, gồm phòng khách, khu vực làm việc, nhà bếp và các tiện ích giải trí. Tầng hầm có phòng tập thể dục, sofa và tivi, trong khi sân thượng trở thành nơi các thành viên thường xuyên tụ tập.

Không gian bếp và phòng sinh hoạt chung trong căn nhà nơi Siera Gunnett đang sống. Ảnh: Courtesy of Siera Gunnett.

Với số lượng cư dân đông, việc tổ chức sinh hoạt và phân chia thực phẩm có thể trở thành vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, Siera cho biết mọi thứ tại đây được vận hành tương đối tự nhiên, không có quá nhiều quy định cứng nhắc.

Mỗi người thường tự mua thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn riêng. Riêng những món thiết yếu được đặt trong tủ dùng chung, ai nhận thấy sắp hết có thể chủ động mua bổ sung. Siera gọi cách vận hành này là "organized chaos", tạm dịch là sự hỗn loạn có tổ chức, khi mọi người tự giác đóng góp mà không cần một hệ thống phân công phức tạp.

Dù mỗi người tự nấu ăn, các thành viên thường mang đồ ăn ra bàn chung. Một bữa tối tưởng chừng chỉ kéo dài vài phút đôi khi trở thành cuộc trò chuyện xuyên suốt buổi tối. Đây cũng là cách Siera và những người mới chuyển đến có cơ hội làm quen, hiểu thêm về cuộc sống của nhau.

Không gian sinh hoạt chung được bố trí ở nhiều tầng. Một số khu vực có sofa lớn, bàn ăn, tivi và bàn ghế phục vụ nhu cầu làm việc. Tầng hầm là nơi các thành viên xem phim, chơi trò chơi trên bàn hoặc tập luyện. Trong khi đó, sân thượng là địa điểm được yêu thích nhất.

Mỗi người thường tự mua thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn riêng. Riêng những món thiết yếu được đặt trong tủ dùng chung, ai nhận thấy sắp hết có thể chủ động mua bổ sung. Ảnh: Courtesy of Siera Gunnett.

Một số cư dân biết chơi nhạc cụ nên thỉnh thoảng tổ chức những buổi chơi nhạc trên sân thượng. Những người khác có thể tham gia bằng cách chơi bài, trò chuyện hoặc đơn giản là ngồi lại cùng nhau trước khi ra ngoài. Không cần lên lịch cầu kỳ, chỉ cần một vài người xuất hiện, những thành viên khác cũng có thể nhập cuộc.

Từ những người xa lạ thành một cộng đồng

Những người chuyển đến căn nhà có nhiều lý do khác nhau. Một số đến Mỹ để thực tập, người khác đang theo học, muốn bắt đầu lại cuộc sống hoặc đơn giản là tìm kiếm một môi trường có sự kết nối với những người xung quanh.

Với Siera, điều khiến cô yêu thích nơi này không nằm ở diện tích căn phòng hay những tiện ích được chia sẻ, mà là cảm giác luôn có người bên cạnh. Cô mô tả các thành viên như một ngôi làng nhỏ, nơi mọi người sẵn sàng xuất hiện khi người khác cần giúp đỡ.

Tuy nhiên, sống cùng 23 người không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sự khác biệt về tính cách, thói quen và lịch sinh hoạt đôi khi khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Siera kể có những giai đoạn các thành viên đùa rằng cả nhà đang rơi vào thời điểm không ai bắt được nhịp với ai. Nhưng sau đó, mọi người lại nhanh chóng thân thiết và rủ nhau ra ngoài như một nhóm bạn lâu năm.

Cư dân tại đây cũng thường xuyên thay đổi. Gần như mỗi tháng lại có người chuyển đi và một thành viên mới đến. Dù vậy, những mối quan hệ không nhất thiết kết thúc khi một người rời khỏi căn nhà. Một số cựu thành viên vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng quay lại tham gia các buổi gặp mặt.

Siera Gunnett chụp ảnh cùng một người bạn sống chung nhà. Ảnh: Courtesy of Siera Gunnett.

Sau nhiều năm sống một mình, nói trên People, Siera thừa nhận cô từng phải học cách thích nghi với việc luôn có người xung quanh. Ban đầu, cô có xu hướng dành thời gian rảnh cho riêng mình và giữ khoảng cách với những người cùng nhà. Trải nghiệm dần thay đổi khi cô chủ động trò chuyện, tham gia các hoạt động chung và dành nhiều thời gian hơn cho cộng đồng.

Một trong những kỷ niệm khiến cô cảm nhận rõ sự gắn kết là khi các thành viên cùng đến cổ vũ cô tại giải chạy New York City Marathon. Với Siera, những hành động như vậy khiến căn nhà không còn đơn thuần là nơi để trở về sau một ngày làm việc.

Chia sẻ với People, cô cho biết trải nghiệm sống tại đây giống như một giấc mơ, với nhiều hoạt động thú vị và những người luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Dù vẫn có những bất đồng khó tránh khỏi khi nhiều người cùng chung sống, cô cho rằng những mối quan hệ và sự kết nối nhận được khiến trải nghiệm này trở nên đáng giá.

Câu chuyện của Siera cho thấy một cách lựa chọn nơi ở khác của người trẻ tại các đô thị lớn. Khi chi phí sinh hoạt và giá thuê nhà trở thành áp lực, việc chia sẻ không gian sống không chỉ giúp tận dụng các tiện ích chung mà còn mở ra cơ hội xây dựng những mối quan hệ mới. Với một số người, một căn phòng nhỏ có thể là đủ, miễn là phía bên ngoài cánh cửa luôn có những người sẵn sàng trò chuyện và sẻ chia.

Nguồn: People