Cơ hội từ thể chế, hạ tầng và nhu cầu thực

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước bước chuyển quan trọng. Những thay đổi về chính sách đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản cùng định hướng phát triển hạ tầng quy mô lớn đang tạo nền tảng cho chu kỳ vận động mới. Dù vậy, sự phục hồi trong giai đoạn đầu năm 2027 được dự báo mang tính chọn lọc, thay vì tăng trưởng đồng đều trên toàn thị trường.

Một trong những động lực đáng chú ý là quá trình tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội thông qua sửa đổi Luật Đất đai, với những quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng và đầu tư công trọng điểm. Luật mới có những cơ chế áp dụng từ ngày 1-7-2027, vì vậy tác động trong những tháng đầu năm sẽ chủ yếu đến từ tâm lý kỳ vọng và quá trình chuẩn bị triển khai.

Năm 2027 là cơ hội cho thị trường bất động sản. Ảnh: Quang Thái

Cùng với thể chế, đầu tư hạ tầng tiếp tục là động lực quan trọng định hình thị trường bất động sản trong năm 2027. Các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị, trục kết nối liên vùng, sân bay và các công trình giao thông chiến lược không chỉ cải thiện khả năng đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, những khu vực từng nằm ngoài phạm vi lựa chọn của người mua nhà có thể trở thành điểm đến mới.

Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển đô thị theo các cực, trục và hành lang giao thông lớn tạo dư địa cho những khu vực có quỹ đất, hạ tầng và khả năng kết nối tốt, hình thành dân cư, việc làm, trường học, bệnh viện và hệ thống dịch vụ mới. Trong bối cảnh thị trường ngày càng minh bạch, nhà đầu tư có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến pháp lý dự án, tiến độ xây dựng, năng lực chủ đầu tư và khả năng khai thác thực tế. Đây là điều kiện thuận lợi để những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, quỹ đất sạch và kinh nghiệm triển khai dự án củng cố vị thế.

Báo cáo triển vọng của Vietcap ngày 4-11 nhận định, hoạt động bán hàng sơ cấp năm 2027 có thể cải thiện ở một số dự án nhờ nguồn cung mới, các giai đoạn tiếp theo của dự án hiện hữu, môi trường lãi suất ổn định hơn và tiến triển trong việc hoàn thiện pháp lý. Tuy nhiên, mức độ phục hồi giữa các dự án sẽ khác nhau đáng kể.

Điều này cho thấy, cơ hội của thị trường đầu năm 2027 không nằm ở việc giá bất động sản tăng trên diện rộng, mà ở khả năng lựa chọn đúng sản phẩm có giá trị sử dụng, khả năng khai thác và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Nhà ở phục vụ nhu cầu thực, bất động sản gắn với hạ tầng hiện hữu, sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh và mức giá phù hợp sẽ có lợi thế trong quá trình phục hồi.

Áp lực lãi suất, giá nhà và bài toán thanh khoản

Bên cạnh những yếu tố hỗ trợ, thị trường bất động sản đầu năm 2027 vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Trước hết là mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận vốn. Sau thời gian dài phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và dòng tiền huy động từ khách hàng, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chịu áp lực lớn về chi phí tài chính, trong khi người mua nhà ngày càng thận trọng trước các khoản vay dài hạn.

Theo báo cáo của DKRA Việt Nam công bố tháng 11-2026, lãi suất vay mua nhà cố định phổ biến ở mức 10,9%/năm vào tháng 8-2026. Một số chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, sau đó lãi suất có thể điều chỉnh lên mức 13-15%/năm. Lãi suất trong nước có thể duy trì tương đối ổn định đến hết năm 2026 và có dư địa giảm rõ hơn từ đầu năm 2027, nhưng còn phụ thuộc áp lực lạm phát, nhu cầu vốn và diễn biến kinh tế quốc tế.

Các chuyên gia dự báo, năm 2027 những sản phẩm có tính đầu cơ sẽ gặp nhiều áp lực. Ảnh: Doãn Thành

TS Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và đào tạo bất động sản Việt Nam (VIREED) cho rằng, với thị trường bất động sản, chi phí vốn có thể chưa giảm đủ nhanh để tạo ra cú hích mạnh ngay trong những tháng đầu năm. Người mua nhà sẽ tiếp tục cân nhắc kỹ dòng tiền, đặc biệt đối với những sản phẩm có giá trị lớn, thời gian bàn giao xa hoặc phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư.

Mặt bằng giá nhà cao cũng là thách thức, trong khi nguồn cung vừa túi tiền còn hạn chế. Tại các đô thị lớn, sự gia tăng của phân khúc trung – cao cấp khiến nhiều người có nhu cầu ở thực khó tiếp cận thị trường. Nếu nguồn cung mới tiếp tục tập trung vào sản phẩm giá cao, thanh khoản có thể không tương xứng với quy mô dự án được đưa ra.

TS Trần Xuân Lượng cho rằng, áp lực thanh khoản có thể tạo ra sự điều chỉnh cần thiết. Những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao, mua sản phẩm với kỳ vọng tăng giá nhanh hoặc phụ thuộc vào khả năng bán lại trong thời gian ngắn sẽ đối mặt với rủi ro lớn hơn. Khi dòng tiền không còn dễ dàng, giá trị thực và khả năng khai thác của tài sản trở thành tiêu chí quan trọng.

Một thách thức khác là sự chênh lệch giữa các khu vực và loại hình bất động sản. Những địa bàn được hưởng lợi từ hạ tầng, có dân cư và hoạt động kinh tế phát triển có thể duy trì sức hút. Ngược lại, các khu vực tăng giá chủ yếu nhờ thông tin quy hoạch, thiếu dịch vụ và chưa hình thành nhu cầu thực sẽ khó duy trì mặt bằng giá trong dài hạn.

“Đối với doanh nghiệp, năm 2027 cũng là giai đoạn kiểm nghiệm năng lực quản trị. Chi phí đầu vào, nghĩa vụ tài chính về đất đai, lãi vay và yêu cầu hoàn thiện pháp lý có thể tạo áp lực lên dòng tiền. Những doanh nghiệp có cấu trúc tài chính thiếu cân đối, dự án chậm tiến độ hoặc phụ thuộc quá lớn vào vốn vay sẽ khó tận dụng cơ hội phục hồi. Trong bối cảnh đó, sự tỉnh táo của nhà đầu tư, trách nhiệm của doanh nghiệp và hiệu quả thực thi chính sách sẽ quyết định thị trường bước vào năm 2027 với nền tảng vững chắc hay tiếp tục đối mặt với những chu kỳ biến động khó lường”, TS Trần Xuân Lượng phân tích.