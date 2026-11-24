CTCP Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026 tới đây.

Đáng chú ý, Thép Nam Kim sẽ sẽ trình cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ từ 2.700 tỷ đồng lên tối đa 4.200 tỷ đồng.

Toàn bộ phần vốn tăng thêm là 1.500 tỷ đồng sẽ do Thép Nam Kim góp bằng tiền mặt. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của NKG tại công ty con này vẫn giữ nguyên 100%.

Mục đích góp vốn nhằm phục vụ việc thực hiện dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ và/hoặc bổ sung vốn lưu động phục vụ hoàn động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác (nếu có).

Ảnh: NKG

Bên cạnh đó, Thép Nam Kim còn trình cổ đông về việc sáp nhập Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào công ty mẹ NKG, thời gian dự kiến trong năm 2027 và/hoặc năm 2028.

Trong đó, mục đích sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng cường tính liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát huy hơn nữa các lợi thế về tài chính, thị trường, đối tác, thương hiệu, nguồn nguyên vật liệu.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ và sáp nhập Tôn Nam Kim Phú Mỹ được đưa ra ngay sau khi khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào ngày 21/11/2026 vừa qua.

Dự án được xây dựng trên diện tích 32,2 ha tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, phường Phú Mỹ, TP.HCM, tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm.

Về nhân sự, Thép Nam Kim trình cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Võ Hoàng Vũ. Qua đó, số lượng Thành viên HĐQT còn lại của nhiệm kỳ là 4 thành viên, vẫn đảm bảo theo quy định tại Điều lệ và hoạt động.

Trước đó, ngày 4/9/2026, Thép Nam Kim đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Võ Hoàng Vũ do nguyện vọng cá nhân.

Trong một diễn biến khác, kết thúc khoảng thời gian từ ngày 26/10/2026 đến 23/11/2026, ông Nguyễn Hữu Hạnh- Phó Tổng Giám đốc của Thép Nam Kim đã mua thành công 75.000 cổ phiếu NKG trong tổng số 100.000 cổ phiếu đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, ông Nguyễn Hữu Hạnh đã tăng sở hữu từ 28 cổ phiếu NKG lên 75.028 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng lên 0,015% vốn tại Thép Nam Kim.