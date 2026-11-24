Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Một số bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Dũng (SN 1994), Nguyễn Trung Giáp (SN 1983), Dương Ngọc Túy (SN 1986), Lê Anh Thơ (SN 1984), Tạ Văn Sơn (SN 1985) và Trần Duy Đạt (SN 1999), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm người có dấu hiệu lợi dụng chính sách nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 10/2025, các đối tượng Dũng, Giáp, Túy, Thơ và Sơn đã làm giả 28 bộ hồ sơ, với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 công ty hoạt động tại các Khu công nghiệp Đồng Văn I, II, III và IV.

Số giấy tờ giả này được sử dụng để lập hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho 28 người dân tại Ninh Bình, Hưng Yên và Hà Nội tại Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV, thuộc địa bàn phường Kim Thanh và phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Ngoài hành vi làm giả hồ sơ, cơ quan điều tra xác định Hoàng Văn Dũng còn móc nối với Trần Duy Đạt cùng 3 người dân lập hợp đồng nhận đặt cọc mua 3 căn nhà ở xã hội, mỗi căn có diện tích 54m². Tổng số tiền đặt cọc là 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Hoàng Văn Dũng về hai hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can Dương Ngọc Túy, Tạ Văn Sơn, Nguyễn Trung Giáp và Lê Anh Thơ bị khởi tố về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Trần Duy Đạt bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định pháp luật.