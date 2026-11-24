Nếu hoạt động đấu giá không được kiểm soát hiệu quả, giá đất có thể bị đẩy lên quá cao, vượt xa giá trị thực và khả năng hấp thụ của thị trường. Khi đó, người có nhu cầu thực khó tiếp cận đất đai, trong khi những mức giá bất thường lại có thể trở thành căn cứ tham chiếu, kéo mặt bằng giá tại khu vực tăng theo.

Đáng lo ngại hơn, chỉ cần một số cá nhân có ý đồ thao túng tham gia trả giá ở mức cao bất thường cũng có thể tạo mặt bằng giá mới không phản ánh đúng giá trị kinh tế của khu đất. Hệ quả là thị trường bị nhiễu loạn, người dân và doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí đất đai ngày càng lớn.

Nếu không có điểm dừng mà cứ đẩy giá lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất và đầu tư khác TS. Trần Xuân Lượng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VIREED)

Cần có “điểm dừng” để ngăn giá đất bị đẩy lên vô lý

TS. Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VIREED), cho rằng, việc nghiên cứu áp dụng cơ chế giá trần và giá sàn trong đấu giá đất là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, người tham gia đấu giá và duy trì sự ổn định của thị trường bất động sản.

Cụ thể, cơ chế giá trần minh bạch, được xây dựng trên cơ sở vị trí, tiềm năng phát triển, hạ tầng và diễn biến thị trường tại từng khu vực sẽ giúp hạn chế tình trạng trả giá vượt xa giá trị hợp lý. Trong khi đó, giá sàn góp phần bảo đảm tài sản công không bị bán với mức giá thấp bất thường.

“ Nếu giá đất bị đẩy xuống quá thấp, Nhà nước sẽ mất thu, nhưng nếu bị thổi lên quá cao, nó sẽ tạo ra một thị trường bất động sản ‘bong bóng’, gây hệ lụy khôn lường cho nền kinh tế ”, TS. Lượng chia sẻ.

Đồng quan điểm về sự cần thiết phải có giới hạn trong đấu giá, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Quảng (tỉnh Lâm Đồng) cũng cho rằng, bên cạnh giá khởi điểm, cần nghiên cứu bổ sung mức giá tối đa, tức điểm dừng của cuộc đấu giá đối với một số tài sản đặc biệt như quyền sử dụng đất, tài sản công, bất động sản. Theo đại biểu, không nên chỉ căn cứ vào nguyên tắc giá cao nhất để quyết định kết quả trong mọi trường hợp.

“ Nếu không có điểm dừng mà cứ đẩy giá lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất và đầu tư khác, không chỉ đơn thuần là câu chuyện tăng thu ngân sách cho một địa phương ”, ông Quảng lo ngại.

Theo các chuyên gia, quy định giá trần trong đấu giá đất sẽ hạn chế tình trạng thổi giá. (Ảnh: Minh Đức).

Ở góc độ thị trường, ông Giang Anh Tuấn - Giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh - cho rằng, việc nghiên cứu cơ chế đấu giá có giá trần có thể góp phần hạn chế tình trạng đẩy giá đất lên quá cao so với mặt bằng chung, ngăn cạnh tranh thiếu lành mạnh và giảm nguy cơ méo mó thị trường.

Tuy nhiên, giá trần không thể áp dụng cứng nhắc mà phải được tính toán sát với giá trị thị trường của từng khu vực. Nếu đặt mức quá cao, cơ chế này sẽ không đủ sức ngăn chặn hành vi thổi giá. Ngược lại, nếu quy định quá thấp, Nhà nước có thể không khai thác được đầy đủ giá trị kinh tế của khu đất.

“ Mức giá tối đa cần được xác định trên cơ sở vị trí, mục đích sử dụng, hiện trạng hạ tầng, tiềm năng phát triển và mặt bằng giá giao dịch thực tế. Đặc biệt, nên có một tổ chức thẩm định giá độc lập tham gia xác định giá trị khu đất trước mỗi đợt đấu giá, hạn chế tình trạng xác định giá thiếu khách quan hoặc bị chi phối bởi lợi ích cục bộ ”, ông Tuấn nêu quan điểm.

Đánh thuế cao với hành vi tích lũy, đầu cơ đất đai

Bên cạnh việc nghiên cứu cơ chế giá trần, các chuyên gia khuyến cáo, muốn ngăn chặn tận gốc tình trạng thổi giá trong đấu giá đất cần kiểm soát cả hoạt động đầu cơ sau khi trúng đấu giá. Nếu chỉ kiểm soát mức giá trả tại phiên đấu giá mà không hạn chế động cơ mua gom, tích lũy và mua đi bán lại để hưởng chênh lệch thì nguy cơ những cơn sốt đất vẫn có thể tái diễn.

Các chuyên gia của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đề xuất Nhà nước cần sớm bổ sung cơ chế thuế nhằm kiểm soát hoạt động đầu cơ, hướng trọng tâm vào những đối tượng tích lũy nhiều bất động sản, thay vì đánh đồng với người mua nhà để ở hoặc tổ chức sử dụng đất phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo VARS, mức thuế có thể được thiết kế theo hướng tăng dần đối với những giao dịch bất động sản có thời gian nắm giữ ngắn. Đồng thời, cần nghiên cứu chính sách thuế đối với trường hợp chủ sở hữu không đưa bất động sản vào khai thác, không triển khai xây dựng sau khi nhận đất hoặc để đất bỏ hoang kéo dài.

Cách tiếp cận này sẽ làm tăng chi phí đối với hoạt động đầu cơ, khiến việc mua gom đất đai chỉ để chờ tăng giá, tạo cung cầu ảo rồi bán kiếm lời không còn dễ dàng. Khi chi phí sở hữu tăng lên, nhà đầu tư buộc phải cân nhắc hiệu quả khai thác thực tế thay vì chỉ trông chờ vào chênh lệch giá.

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cũng nhấn mạnh, một trong những giải pháp hạn chế tình trạng thổi giá đất đấu giá và đầu cơ bất động sản là đánh thuế cao hơn đối với những tài sản không được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Vì khi chi phí sở hữu nhà đất thứ hai và tài sản bỏ hoang tăng lên, những người có ý định đầu cơ sẽ phải tính toán kỹ hơn. Chính sách này không chỉ góp phần hạn chế tình trạng đất đai, nhà ở bị bỏ hoang mà còn tạo thêm cơ hội tiếp cận bất động sản cho những người có nhu cầu thực.

Biểu đồ mức độ quan tâm và biến động giá bất động sản theo loại hình. (Ảnh: Batdongsan.com).

Đồng thời, việc đánh thuế đúng đối tượng, đúng hành vi sẽ góp phần hình thành mặt bằng giá bất động sản hợp lý hơn, hạn chế tình trạng giá bị đẩy lên quá cao so với giá trị khai thác thực tế.

Ở góc độ quản lý giao dịch, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru Việt Nam, đề xuất nên hạn chế việc chuyển nhượng bất động sản trong ít nhất 1 năm sau khi trúng đấu giá nhằm giảm số lượng người tham gia chỉ với mục đích lướt sóng, sang tay kiếm lời. Bên cạnh đó, cần yêu cầu người tham gia đấu giá chứng minh năng lực tài chính, có tài sản tương ứng ít nhất 30-40% giá trị thị trường của khu đất.

Theo nhiều chuyên gia, nhìn tổng thể, đấu giá đất không thể chỉ được xem là công cụ tối đa hóa nguồn thu ngân sách. Một cuộc đấu giá có mức giá trúng cao nhưng không phản ánh giá trị thực, người trúng không đủ năng lực tài chính hoặc cố tình bỏ cọc thì không thể coi là thành công. Ngược lại, những phiên đấu giá như vậy còn có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, đẩy giá đất khu vực tăng theo, khiến chi phí đầu vào của doanh nghiệp và giá nhà ở mà người dân phải gánh chịu ngày càng lớn.

Vì vậy, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện phương pháp xác định giá khởi điểm, nghiên cứu giới hạn giá tối đa phù hợp với từng loại tài sản, kiểm soát năng lực tài chính của người tham gia đến tăng chế tài đối với hành vi thông đồng, trả giá bất thường rồi bỏ cọc. Cùng với đó là chính sách thuế đủ sức hạn chế đầu cơ và cơ chế giám sát độc lập, công khai toàn bộ quá trình đấu giá.

Mục tiêu cuối cùng không phải là kìm hãm cạnh tranh hay ngăn giá đất tăng theo quy luật thị trường mà là bảo đảm cuộc đấu giá diễn ra thực chất, minh bạch, không trở thành công cụ để một nhóm người thao túng giá và trục lợi. Đất đai là nguồn lực quan trọng của quốc gia, vì vậy không thể để những cuộc đấu giá thiếu kiểm soát biến tài nguyên này thành công cụ tạo giá ảo, gây bất ổn thị trường và đẩy rủi ro về phía người dân, doanh nghiệp.