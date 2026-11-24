Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần thành hình. Trong khi một số đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện, nhiều vị trí khác đang được triển khai thi công, một số nơi mới bắt đầu làm móng cầu, đường.
Toàn tuyến được chia thành 3 đoạn. Trong đó, đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn dài 6,71km, khởi công tháng 4/2025; đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 dài 6,816km, khởi công tháng 12/2024; đoạn từ ĐT994 đến vòng xoay Quốc lộ 51B, 51C dài 2,87km, khởi công tháng 6/2025.