Hiện chủ đầu tư và đơn vị bảo hiểm đã xây dựng xong phương án hỗ trợ, bồi thường, song người dân mong muốn việc chi trả được thực hiện sớm, minh bạch và sát với thiệt hại thực tế.

Một công trình nhà dân nằm gần tuyến kênh Thụy Phương bị hư hỏng. Ảnh: Quốc Bảo

Nhà nứt từ sân vào trong

Tại ngõ 104A đường Thụy Phương, những dấu hiệu sụt lún hiện rõ trước cửa nhà anh Chử Khắc Kiên. Khoảng sân bị kéo nghiêng, nền gạch bong lên từng mảng, nhiều vị trí vỡ vụn. Cổng trước nhà cũng nghiêng về phía đường, khiến hai cánh không thể đóng kín.

Theo anh Kiên, tình trạng sụt lún bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2026. Đến cuối tháng 10, khi đơn vị thi công tiến hành rút hệ thống cọc thép phục vụ công trình, các dấu hiệu hư hỏng càng trở nên rõ rệt.

Cách nhà anh Kiên khoảng bốn hộ, gia đình bà Đặng Thị Phượng cũng đang phải sống trong cảnh bất an. Bức tường bao giáp nhà hàng xóm bị nứt toác, tạo thành khe hở rộng gần một gang tay. Gia đình bà đã kiến nghị với chính quyền phường và phản ánh sự việc tới đơn vị thi công. “Hiện chúng tôi rất lo lắng khi tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng. Nhà cửa hư hỏng mà chưa biết bao giờ mới được xử lý”, bà Phượng chia sẻ.

Không chỉ những hộ nằm sát mép kênh, một số gia đình ở sâu phía trong khoảng 10-15m cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Theo phản ánh của người dân, trong quá trình thi công, nhà cửa thường xuyên rung lắc, nhất là khi máy móc thực hiện việc nhổ cọc.

Tại khu vực đường Đức Thắng, một số hộ cho biết, vết nứt ban đầu chỉ xuất hiện ở vài vị trí, sau đó kéo dài từ mái xuống gần móng nhà; sân trước và sân sau cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng.

Đơn vị thi công tuyến kênh Thụy Phương. Ảnh: Quốc Bảo

Trước phản ánh của người dân, UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị bảo hiểm và đại diện các tổ dân phố kiểm tra hiện trạng.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Đông Ngạc cho biết, có 107 hộ gửi đơn kiến nghị và được lập biên bản giám định. Qua kiểm tra, 106 hộ được xác định có tài sản bị ảnh hưởng, với các biểu hiện như sụt lún, nứt tường nhà, tường rào, hư hỏng nhà vệ sinh và cổng.

Lý giải về tình trạng này, ông Mai Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Thương mại 68 (đơn vị thi công) cho biết, do công trình nằm gần khu dân cư nên nhà thầu đã dự liệu khả năng ảnh hưởng đến các công trình lân cận. Trong quá trình rút cừ, đơn vị áp dụng phương pháp vừa nhổ tĩnh, vừa bơm cát. Tuy nhiên, do chênh lệch về chiều sâu, quá trình thi công vẫn có thể gây ra mức độ dịch chuyển nhất định, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Trước thực tế trên, UBND phường Đông Ngạc đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội xây dựng phương án xác định giá trị tổn thất, hỗ trợ, bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu thông báo bằng văn bản về phương án và thời gian nhận hỗ trợ, tránh để người dân phải chờ đợi kéo dài.

Sớm chi trả, bảo đảm quyền lợi chính đáng

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương được UBND thành phố Hà Nội xác định là công trình khẩn cấp theo Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 10-11-2025. Công trình nhằm xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước sông Tô Lịch, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và vùng lân cận.

Dự án có chiều dài hơn 7,6km, tổng mức đầu tư trên 920 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư.

Riêng đoạn qua phường Đông Ngạc dài khoảng 2,4km, từ trạm bơm Thụy Phương đến khu vực Học viện Tài chính và Đại học Mỏ - Địa chất. Tuyến kênh đi qua khu dân cư đông đúc, do đó việc tổ chức thi công và bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận đặt ra yêu cầu rất cao.

Ngôi nhà cấp 4 của một hộ dân bị nứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình. Ảnh: Quốc Bảo

Đáng chú ý, trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng số 47/2026/HĐ-BQLHTKT&NN ngày 9-2-2026 với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội. Đây là cơ sở để các bên phối hợp kiểm tra, giám định và xem xét giải quyết những thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, trước khi thi công, đơn vị thi công đã phối hợp với đơn vị bảo hiểm khảo sát, ghi nhận hiện trạng các công trình dọc tuyến. Sau khi người dân phản ánh tình trạng lún, nứt, các bên tiếp tục kiểm tra, lập biên bản giám định để xác định mức độ hư hỏng.

Ngày 13-11-2026, UBND phường Đông Ngạc cùng các đơn vị liên quan đã làm việc tại hiện trường, thống nhất kết quả kiểm tra. Theo biên bản, căn cứ hợp đồng bảo hiểm và văn bản ủy quyền của chủ đầu tư, các bên đã phối hợp kiểm tra từng hộ, lập biên bản giám định hiện trạng tài sản. Kết quả xác định 106 hộ có tài sản bị ảnh hưởng.

Thông tin về tiến độ giải quyết quyền lợi cho người dân, bà Nguyễn Lan Anh, đại diện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội cho biết, đến ngày 20-11, đơn vị đã xây dựng xong phương án hỗ trợ, bồi thường và đang thống nhất với các bên liên quan để sớm chi trả cho các hộ dân.

Việc hoàn thành phương án bồi thường là bước tiến trong giải quyết kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phương án phải được triển khai trên thực tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của từng hộ. Kết quả giám định cần phản ánh đúng mức độ hư hỏng; giá trị bồi thường phải được xác định rõ ràng, minh bạch theo từng hạng mục, tránh tình trạng người dân không đồng tình với mức hỗ trợ nhưng không biết căn cứ để đối chiếu, kiến nghị.

Đối với những ngôi nhà có dấu hiệu ảnh hưởng đến kết cấu, các đơn vị chuyên môn cần kiểm định, đánh giá mức độ an toàn và hướng dẫn biện pháp khắc phục phù hợp. Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm cũng cần sớm công khai lịch trình, đầu mối tiếp nhận kiến nghị và thời hạn chi trả cụ thể.