Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng đặc khu Vân Đồn xác minh, xử lý vụ khai thác cát trái phép tại khu vực Máng Hà, thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Khai thác cát trái phép trong vườn quốc gia Bái Tử Long.

Trước đó, tối 14/11, nhận được tin báo, Tổ chuyên trách bảo vệ rừng Minh Châu, thuộc Phòng Bảo tồn Vườn quốc gia Bái Tử Long và biển Cô Tô – đảo Trần, đã điều động phương tiện đến kiểm tra khu vực trên.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện ông N.V.S. (trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) tự ý đưa 8 lao động, 2 bè phao, khoảng 2.000 lồng nhựa và 2 tàu gỗ dài khoảng 9 m vào khai thác, thu gom cát.

Thời điểm kiểm tra, khoảng 300 lồng nhựa chứa cát đang được tập kết tại bãi. Ông S. không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác.

Tổ công tác yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác, lập biên bản kiểm tra hiện trường, chụp ảnh, quay video làm chứng cứ. Ông S. được yêu cầu giữ nguyên hiện trường, tự quản lý tài sản, tang vật để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, hoạt động khai thác cát này xâm hại trực tiếp sinh cảnh bãi triều trong ranh giới vườn quốc gia. Đơn vị đã tăng cường lực lượng tại địa điểm vi phạm, hoàn thiện hồ sơ và có công văn đề nghị UBND đặc khu Vân Đồn xử lý vi phạm hành chính.

Công an cùng các đơn vị liên quan của đặc khu Vân Đồn đã ra hiện trường, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra phương tiện, vật tư, khu vực bãi cát bị khai thác và làm việc với ông S. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo thẩm quyền.