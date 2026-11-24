Theo đó, qua kiểm tra 15 thửa đất với tổng diện tích gần 4,4ha tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray, UBND xã Sông Ray (TP Đồng Nai) ghi nhận 7 thửa có công trình xây dựng.

Trong đó, một số công trình được đề xuất giữ nguyên hiện trạng, các trường hợp xây dựng sau năm 2014 sẽ bị xử lý, buộc khôi phục hiện trạng theo quy định.

Khu đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ có một số công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Trước đó, theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai về việc kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, đất đai khu vực xung quanh hồ Sông Ray, UBND xã Sông Ray đã thành lập tổ công tác, tổ chức kiểm tra thực địa và rà soát hồ sơ pháp lý liên quan.

Khu vực được kiểm tra gồm 15 thửa đất, thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, với tổng diện tích 43.790m² (gần 4,4ha). Theo hồ sơ rà soát, phần lớn các thửa đất đứng tên bà Trần Thị Thanh Nhàn (có nghệ danh Lý Nhã Kỳ) thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ tháng 10-12/2025.

Đáng chú ý, đến ngày 20/11/2026, bà Nhàn chỉ còn sử dụng 13 thửa đất do đã thực hiện thủ tục tặng cho hai thửa đất số 477 và 483 trong các ngày 16 và 17/11/2026.

Theo đối chiếu quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt, toàn bộ khu vực 15 thửa đất thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Qua kiểm tra thực địa, UBND xã Sông Ray ghi nhận 7/15 thửa đất có công trình xây dựng. Trong đó, có 6 thửa xuất hiện công trình nhà ở cấp 4 và một thửa có nhà ở chính cùng các công trình phụ trợ.

Cụ thể, thửa đất số 477, diện tích 2.507,7m², có nhà ở chính diện tích 150m², mái hiên 360,7m², hồ bơi 70,2m² và nhà bếp diện tích 31,2m².

Các thửa đất số 342, 473, 426, 425, 304 và 295 cũng ghi nhận công trình nhà ở cấp 4, với diện tích xây dựng lần lượt khoảng 46m², 105,9m², 96,3m², 178m², 78,9m² và 136,8m².



Đáng chú ý, kết quả rà soát thời điểm hình thành công trình cho thấy 4 thửa đất số 425, 304, 295 và 473 đã có nhà ở trước năm 2011. Thửa 426 hình thành công trình năm 2018, trong khi công trình tại thửa 477 được xây dựng vào tháng 10/2024.

Toàn cảnh 15 thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ.

Theo UBND xã Sông Ray, bà Nhàn nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho các thửa đất khi trên đất đã tồn tại công trình nhà ở. Các công trình này được xác định có nguồn gốc từ những hộ dân địa phương khai phá, canh tác, sử dụng đất từ khoảng năm 1995-1997, sau đó mới thực hiện chuyển nhượng.

Đối với các công trình hiện hữu, UBND xã Sông Ray đã đưa ra hướng xử lý cụ thể theo thời điểm xây dựng và hồ sơ pháp lý của từng thửa đất.

Trong đó, thửa đất số 295, diện tích 2.759,8m², có 300m² đất ở nông thôn được công nhận, công trình nhà ở diện tích 136,8m² hình thành trước năm 2011. UBND xã xác định trường hợp này không vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng.

Đối với hai thửa đất số 425 và 304, các công trình nhà ở cấp 4 đã tồn tại trước năm 2011. UBND xã đề xuất tạm thời giữ nguyên hiện trạng để sử dụng do công trình hình thành ổn định trước ngày 1/7/2014, không có tranh chấp và không phù hợp với quy hoạch đất ở. Tuy nhiên, chủ sử dụng đất không được xây mới hoặc cơi nới thêm.

Một vài công trình hiện hữu tại ven hồ Sông Ray.

Trong khi đó, tại hai thửa đất số 426 và 473, công trình được xây dựng năm 2018. Theo UBND xã, các trường hợp được xem xét giữ lại công trình chỉ áp dụng đối với vi phạm hình thành trước ngày 1/7/2014. Do đó, địa phương sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý và yêu cầu khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

Riêng thửa đất số 477, dù công trình thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định, nhưng chủ sử dụng đất đã xây dựng các hạng mục phụ trợ vượt quá phạm vi diện tích đất ở được công nhận. UBND xã Sông Ray sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

UBND xã Sông Ray cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý theo quy định, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.