Ngày 20/11/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Phát triển tổng hợp Hưng Thịnh Phát (Hưng Thịnh Phát).

Theo đó, Hưng Thịnh Phát bị phạt tiền 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Báo cáo tình hình tài chính năm 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025, Báo cáo tài chính được soát xét bán niên 2026.

Theo công bố phát hành trên HNX, ngày 17/7/2024, Hưng Thịnh Phát huy động thành công 412 tỷ đồng trái phiếu mã HTPCH2428001. Lô trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 17/7/2028; lãi suất phát hành 12%/năm.

Trước đó, ngày 31/12/2023, Hưng Thịnh Phát cũng phát hành 28.800 trái phiếu mã HTPCH2327001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 2.888 tỷ đồng. Phải đến ngày 6/3/2024, doanh nghiệp mới hoàn tất phát hành lô trái phiếu trên. Lô HTPCH2327001 có kỳ hạn 48 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 31/12/2027.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 31/12/2023 (cùng thời điểm phát hành lô trái phiếu mã HTPCH2327001), doanh nghiệp phát sinh giao dịch đảm bảo tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank).

Cụ thể, Hưng Thịnh Phát đã dùng toàn bộ số dư và quyền tài sản phát sinh trên Tài khoản chuyên thu quản lý việc huy động vốn từ giải ngân/L/C/Phát hành trái phiếu, mở tại HDBank; toàn bộ các tài khoản thanh toán khác của Bên bảo đảm tại HDBank (nếu có); Toàn bộ quyền phát sinh từ Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01/2023 giữa Công ty CP Đại Nam với Hưng Thịnh Phát đem thế chấp tại HDBank.

Về Hưng Thịnh Phát, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2021, trụ sở chính tại số 70, đường 64 TML, phường Cát Lái, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Vốn điều lệ thời điểm đầu là 30 tỷ đồng, với 2 thành viên góp vốn là: Lâm Kỳ Diệu (70%) và Phạm Văn Ngọc (30%). Ông Lâm Kỳ Diệu (SN 1974) là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 11/2022, ông Nguyễn Văn Ngọc chuyển nhượng 30% vốn Hưng Thịnh Phát cho bà Nguyễn Thị Lệ Thủy.

Đến tháng 12/2023, doanh nghiệp tăng vốn đột biến lên 940 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Ông Lâm Kỳ Diệu (2,23%), bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (0,96%), ông Nguyễn Đình Ngọc (45,74%), ông Lê Khởi (4,26%) và bà Nguyễn Thị Anh Thư (46,81%). Lúc này, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Ngọc (SN 1963).

Chỉ sau đó 1 tháng, đến tháng 1/2024, Hưng Thịnh Phát tiếp tục tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.