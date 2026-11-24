Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 707/QĐ-XPHC ngày 20/11/2026, xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Phát triển Tổng hợp Hưng Thịnh Phát (Hưng Thịnh Phát), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có trụ sở tại TP.HCM.

Theo quyết định xử phạt, Hưng Thịnh Phát bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu theo quy định, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; báo cáo tình hình tài chính năm 2024; báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024 và báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024.

Ngoài ra, Hưng Thịnh Phát còn chậm công bố báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, báo cáo tình hình tài chính năm 2025, báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025 và báo cáo tài chính bán niên 2026 được soát xét.

Việc chậm công bố thông tin diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang có quy mô dư nợ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hưng Thịnh Phát hiện có hai lô trái phiếu đang lưu hành.

Trong đó, lô trái phiếu mã HTPCH2327001 được phát hành ngày 31/12/2023, có giá trị 2.888 tỷ đồng và dự kiến đáo hạn vào ngày 31/12/2027.

Tiếp đó, ngày 17/7/2024, doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu mã HTPCH2428001, với thời điểm đáo hạn dự kiến vào ngày 17/7/2028.

Đáng chú ý, cả hai lô trái phiếu đều có mức lãi suất 12,6%/năm. Tổng giá trị hai lô trái phiếu đang lưu hành vào khoảng 3.300 tỷ đồng, tạo áp lực đáng kể về nghĩa vụ thanh toán lãi và gốc trong những năm tới.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2024 được doanh nghiệp công bố, Hưng Thịnh Phát ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 288 tỷ đồng, tăng hơn 57 tỷ đồng so với mức lỗ 231 tỷ đồng của năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp còn 681,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 969,3 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.200 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 518,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh từ 2.301,5 tỷ đồng đầu năm lên 6.638,5 tỷ đồng vào cuối năm 2024, tương đương gần gấp 3 lần.

Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng tăng từ 1.773 tỷ đồng lên 2.942 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu cũng tăng từ 439 tỷ đồng lên 2.842 tỷ đồng. Phần còn lại là các khoản nợ phải trả khác.

Theo tìm hiều được biết, Hưng Thịnh Phát được thành lập ngày 13/10/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại TP.HCM.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 30 tỷ đồng với hai cổ đông sáng lập là ông Lâm Kỳ Diệu sở hữu 70% vốn và ông Nguyễn Văn Ngọc sở hữu 30% vốn.

Ông Lâm Kỳ Diệu từng đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sau nhiều lần thay đổi về cơ cấu cổ đông và nguồn vốn, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Phát hiện đã tăng lên 1.200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Đình Ngọc.