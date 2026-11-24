Theo quy định mới, chủ sở hữu được quyền khai thác căn hộ cho thuê lưu trú nhưng phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với Luật Nhà ở 2023, vốn cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, khiến hoạt động cho thuê ngắn ngày qua các nền tảng đặt phòng và cho thuê chỗ ở trực tuyến gặp nhiều vướng mắc. Quy định mới được kỳ vọng tháo gỡ tranh cãi pháp lý, hài hòa quyền khai thác tài sản của chủ nhà với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường sống của cư dân.

Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tác động lớn nhất của luật không nằm ở nhà đầu tư mà ở cách thức vận hành các tòa nhà chung cư. Nếu một dự án có hàng trăm lượt khách lưu trú ra vào hằng tháng, đơn vị quản lý phải giải quyết hàng loạt vấn đề mới như kiểm soát người ra vào, đăng ký lưu trú, bảo đảm an ninh, xử lý phản ánh cư dân và quản lý việc sử dụng tiện ích chung. Điều này đòi hỏi ngành quản lý vận hành phải chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Theo ông Thành, một trong những cải cách quan trọng khác của Luật Nhà ở 2026 sửa đổi là nâng cao hiệu quả quản trị chung cư. Thực tế, phần lớn tranh chấp chung cư hiện nay không bắt nguồn từ hoạt động cho thuê lưu trú mà liên quan quỹ bảo trì, tài chính, phần sở hữu chung và hoạt động của Ban Quản trị.

Việc luật bổ sung cơ chế giám sát Ban Quản trị, làm rõ vai trò hội nghị nhà chung cư và tăng sự tham gia của chính quyền địa phương là tín hiệu tích cực. Điều này góp phần khắc phục tình trạng thiếu minh bạch, xung đột kéo dài tại một số chung cư, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động quản lý.