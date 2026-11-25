Khi vị trí thương mại gắn với một điểm đến quốc tế

Sức hấp dẫn của một điểm đến quốc tế được hình thành từ nhiều yếu tố: không gian lưu trú, cảnh quan, dịch vụ và những trải nghiệm khiến du khách muốn dành thêm thời gian khám phá. Trong quần thể ấy, các khu thương mại, ẩm thực và mua sắm góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, mở rộng trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong suốt kỳ nghỉ.

Từ góc độ khai thác kinh doanh, việc hiện diện trong một điểm đến có hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ mang đến thêm lợi thế cho bất động sản thương mại. Bên cạnh vị trí mặt tiền thuận lợi, giá trị khai thác của mặt bằng còn gắn với khả năng tiếp cận khách lưu trú, mức độ đa dạng của tiện ích và sức hút chung của điểm đến. Một nhà hàng, quán cà phê hay cửa hàng đặc sản vì thế có thêm cơ hội kinh doanh khi trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm của du khách.

Làng Ẩm thực Quốc tế nằm tại vị trí cửa ngõ Quần thể nghỉ dưỡng Quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á - Alphora Muong Hoa.

Tại thung lũng Mường Hoa, shophouse Làng Ẩm thực Quốc tế là một dự án thành phần của Quần thể nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa rộng 83 ha do Tập đoàn Alphanam phát triển, được thụ hưởng hệ sinh thái lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ngay trong quần thể.

Cùng nằm trong quần thể Alphora Muong Hoa, phân khu biệt thự ON 39 VILLAS cùng hệ thống khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng mang dấu ấn các thương hiệu toàn cầu như IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Accor góp phần tạo sức hút đối với nhóm khách tìm kiếm dịch vụ và trải nghiệm chất lượng cao. Hệ tiện ích nội khu tiếp tục được hoàn thiện với Tổ hợp Panorama Onsen Sapa phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe; Trung tâm Văn hóa Tây Bắc, khu làng cổ bảo tồn và không gian ruộng bậc thang mở ra những khám phá về văn hóa bản địa; Sapa Premium Shopping Outlet cùng các công viên cảnh quan mang đến lựa chọn mua sắm, tham quan. Tất cả cùng tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng trong một điểm đến thống nhất, qua đó gia tăng lợi thế tiếp cận và phục vụ du khách cho shophouse Làng Ẩm thực Quốc tế.

Khi hệ thống lưu trú và tiện ích từng bước hoàn thiện, đi vào hoạt động, Làng Ẩm thực Quốc tế sẽ có thêm cơ hội đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực, mua sắm và khám phá văn hóa bản địa của du khách. Với vị trí cửa ngõ Alphora Muong Hoa, dãy shophouse có lợi thế tiếp cận nguồn khách lưu trú trong quần thể, mang đến những lựa chọn về nhà hàng, cà phê, đặc sản và quà tặng ngay tại điểm đến. Đây là cơ sở để các chủ sở hữu phát triển hoạt động kinh doanh phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ, đồng thời gắn giá trị khai thác của từng căn shophouse với sự phát triển của toàn quần thể.

Kết hợp với ưu thế tâm điểm kết nối hạ tầng của khu vực

Bên cạnh hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vị trí kết nối giao thông cũng là một trong những yếu tố quan trọng cho khả năng khai thác của Làng Ẩm thực Quốc tế. Nằm ngay cửa ngõ Alphora Muong Hoa, trên mặt tiền Tỉnh lộ 152, dãy shophouse tiếp giáp giữa tuyến đường qua thung lũng Mường Hoa và không gian nghỉ dưỡng bên trong quần thể. Vị trí này tạo thuận lợi cho việc nhận diện, tiếp cận mặt bằng và kết nối hoạt động kinh doanh với hành trình của du khách.

Làng Ẩm thực Quốc tế nằm trên mặt đường Tỉnh lộ 152 kết nối trực tiếp cung đường khám phá Mường Hoa với hệ sinh thái nghỉ dưỡng Alphora Muong Hoa.

Làng Ẩm thực Quốc tế có cơ hội phục vụ khách trên hành trình khám phá thung lũng, các bản làng và những điểm đến nổi tiếng như Lao Chải, Tả Van. Các mô hình nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng đặc sản và sản phẩm thủ công bản địa có thể đáp ứng nhu cầu dừng chân, ăn uống, mua sắm trước hoặc sau chuyến tham quan. Nhờ đó, không gian thương mại tại đây có điều kiện trở thành một điểm dừng trong hành trình trải nghiệm Mường Hoa.

Bên cạnh lợi thế mặt tiền tỉnh lộ 152, Làng Ẩm thực Quốc tế còn được hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng kết nối của khu vực. Dự án Cảng hàng không Sa Pa được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận du khách từ nhiều tỉnh, thành; trong khi dự án hầm đường bộ Hàm Rồng kết nối quốc lộ 4D với tỉnh lộ 152 sẽ bổ sung tuyến tiếp cận thuận tiện đến thung lũng Mường Hoa. Khi các công trình được hoàn thiện và đưa vào khai thác, mạng lưới giao thông liên vùng được tăng cường sẽ góp phần mở rộng nguồn khách đến khu vực, tạo thêm cơ hội kinh doanh dịch vụ tại dãy shophouse cửa ngõ Alphora Muong Hoa.

Làng Ẩm thực Quốc tế - Alphora Muong Hoa đã và đang là nơi diễn ra nhiều sự kiện thu hút người dân và du khách”.

Làng Ẩm thực Quốc tế - Alphora Muong Hoa đã trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách tại Sa Pa thông qua các hoạt động như Lễ hội Ẩm thực, Mường Hoa Cổ tích… Sự kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng tạo thêm lý do để du khách ghé thăm, khám phá và trở lại. Qua đó, các cơ sở kinh doanh có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và chuyển sức hút từ hoạt động trải nghiệm thành nhu cầu thưởng thức, mua sắm, sử dụng dịch vụ.

Tiếp nối chuỗi hoạt động đó, sự kiện Hóa trang Mường Hoa diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua đã thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham dự. Kết hợp tinh thần lễ hội quốc tế với văn hóa Tây Bắc, chương trình mang đến những trải nghiệm tương tác đa dạng. Những hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ sau sự kiện tiếp tục lan tỏa dấu ấn Làng Ẩm thực Quốc tế và Alphora Muong Hoa, mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm khách mới.

Chào đón năm mới 2027, Làng Ẩm thực Quốc tế – Alphora Muong Hoa sẽ mang đến một điểm hẹn du xuân rộn ràng với Phiên chợ Xuân diễn ra trong ba ngày 01, 02 và 03/01/2027. Bên cạnh các gian hàng Tết phong phú cùng những hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực hấp dẫn, sắc hoa tươi thắm sẽ tô điểm cho không gian phiên chợ thêm rực rỡ, đậm hơi thở mùa xuân giữa Mường Hoa. Đây là dịp để Quý khách cùng gia đình, bạn bè dạo chợ, thưởng hoa và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm đáng nhớ.

Kính mời Quý khách theo dõi Fanpage Làng Ẩm thực Quốc tế – Alphora Muong Hoa để cập nhật thông tin chi tiết về Phiên chợ Xuân cùng các hoạt động, trải nghiệm mới tại dự án.

Mỗi căn shophouse tại Làng Ẩm thực Quốc tế có quy mô 4 tầng và 1 tum, diện tích đất từ 88 - 129m², mặt tiền rộng từ 6.8m - 12,3m. Diện tích đa dạng, không gian, phù hợp triển khai nhiều mô hình kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng đặc sản và dịch vụ du lịch. Shophouse sở hữu lâu dài, sẵn sàng bàn giao và đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu vừa nắm giữ tài sản, vừa khai thác kinh doanh tại cửa ngõ Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa.



