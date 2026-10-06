Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới

Noble West Lake Ha Noi là tổ hợp căn hộ hàng hiệu quy mô bậc nhất hiện nay với 12 tòa tháp cao 40 tầng trên quỹ đất vàng cuối cùng còn lại của KĐT Ciputra, đối diện Lotte Mall do Sunshine Group làm chủ đầu tư.
Tọa lạc ngay tại khu đô thị "nhà giàu" có giá đất đắt đỏ bậc nhất Thủ đô - Khu đô thị Ciputra, chỉ cách Hồ Tây vài phút di chuyển, sát công viên gần 70ha, kết nối loạt tuyến metro...siêu dự án này gây chú ý với những tiện ích đỉnh cao chưa từng xuất hiện.
Bãi biển nhân tạo Crystal Lagoon trong xanh kéo dài gần 500m, được ôm trọn với cát trắng và những rặng dừa rợp bóng, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ã phố thị.
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi và biển mây bồng bềnh, Noble West Lake Ha Noi được kiến tạo như một biểu tượng kiến trúc vươn lên giữa tầng không Tây Hồ Tây. Với facade full kính Low-E 3 lớp chạm sàn mở ra tầm nhìn panorama vĩnh cửu bao quát Hồ Tây, sông Hồng, Ciputra và toàn cảnh đô thị — một đặc quyền thị giác hiếm có.
Khu vực lõi cảnh quan và khối đế tạo cảm giác bồng bềnh với các cao độ giật cấp khác nhau, kết hợp kính trong suốt, đá tự nhiên, các lớp vườn xanh, hồ bơi, lối dạo bộ và khoảng hiên thư giãn nối tiếp.
Một khu vườn thượng uyển được thiết kế tỉ mỉ, cùng câu lạc bộ sân vườn ngầm dưới mặt đất kết hợp không gian mua sắm nghỉ dưỡng sang trọng, khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, trung tâm thể thao fitness cao cấp..
Các tổ hợp kiến trúc trên cao lấy cảm hứng từ hình ảnh biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, mở ra một không gian sống nhẹ bẫng, khoáng đạt và gần như tách khỏi nhịp chuyển động của đô thị phía dưới.
Đây là nơi tọa lạc của những dinh thự trên không xa xỉ, trong đó các căn VVIP thông tầng lớn nhất có diện tích lên tới gần 1.600 m², hiếm có bậc nhất trong nguồn cung căn hộ siêu sang hiện nay.
Các căn VVIP với bể bơi riêng, sân vườn tư gia, tầm nhìn panorama ngoạn mục cùng thang máy riêng, nội thất may đo từ các kiệt tác haute couture và siêu xe.
Noble West Lake Ha Noi sẽ được vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới với các giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, kết hợp cùng dịch vụ concierge 24/7 đến từ những thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng hàng đầu thế giới.
Ngày 2/3, Sunshine Group đã chính thức khởi công Noble West Lake Ha Noi.
Ngay sau khi được khởi công, dự án đang cấp tập xây dựng.
Ghi nhận tại công trường NobleX West Lake Ha Noi đầu tháng 10/2026, hàng trăm cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị đang được huy động thi công. Sau khi hoàn thành cọc thí nghiệm, công tác thi công cọc đại trà tại hai phân khu CT5 và CT6 đạt khoảng 80%.
Tại phân khu CT6, tường dẫn và tường vây đã hoàn thành 100%. Công trường đang triển khai đào đất và đục bê tông dầm bo đỉnh tường vây móng tầng hầm.
Tại phân khu CT5, tường dẫn đã hoàn thành 100%, trong khi tường vây đạt khoảng 50% và đang tiếp tục được thi công.
Các hạng mục hạ tầng phục vụ thi công cũng được triển khai song song. Đường công vụ quanh hồ đã hoàn thành, phục vụ công tác vận chuyển và tổ chức thi công kết cấu hầm, khối đế. Hệ thống máy biến áp đã được lắp đặt; hệ thống điện, nước tạm đang tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thi công liên tục tại công trường.
Với nhịp độ hiện tại, NobleX West Lake Ha Noi đang tiến gần tới giai đoạn thi công đại trà phần ngầm tại cả hai ô đất, bám sát lộ trình triển khai và các mốc bàn giao theo kế hoạch.