Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Dự án hot nhất lúc này
Dự án hot nhất lúc này
xem chi tiết

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới

| | Bất động sản

Hàng loạt thông tin đáng chú ý về tổ hợp hàng hiệu siêu sang này đã dần được hé lộ.


Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 1.

Noble West Lake Ha Noi là tổ hợp căn hộ hàng hiệu quy mô bậc nhất hiện nay với 12 tòa tháp cao 40 tầng trên quỹ đất vàng cuối cùng còn lại của KĐT Ciputra, đối diện Lotte Mall do Sunshine Group làm chủ đầu tư.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 2.

Tọa lạc ngay tại khu đô thị "nhà giàu" có giá đất đắt đỏ bậc nhất Thủ đô - Khu đô thị Ciputra, chỉ cách Hồ Tây vài phút di chuyển, sát công viên gần 70ha, kết nối loạt tuyến metro...siêu dự án này gây chú ý với những tiện ích đỉnh cao chưa từng xuất hiện.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 3.

Bãi biển nhân tạo Crystal Lagoon trong xanh kéo dài gần 500m, được ôm trọn với cát trắng và những rặng dừa rợp bóng, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ã phố thị.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi và biển mây bồng bềnh, Noble West Lake Ha Noi được kiến tạo như một biểu tượng kiến trúc vươn lên giữa tầng không Tây Hồ Tây. Với facade full kính Low-E 3 lớp chạm sàn mở ra tầm nhìn panorama vĩnh cửu bao quát Hồ Tây, sông Hồng, Ciputra và toàn cảnh đô thị — một đặc quyền thị giác hiếm có.


Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 4.

Khu vực lõi cảnh quan và khối đế tạo cảm giác bồng bềnh với các cao độ giật cấp khác nhau, kết hợp kính trong suốt, đá tự nhiên, các lớp vườn xanh, hồ bơi, lối dạo bộ và khoảng hiên thư giãn nối tiếp.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 5.

Một khu vườn thượng uyển được thiết kế tỉ mỉ, cùng câu lạc bộ sân vườn ngầm dưới mặt đất kết hợp không gian mua sắm nghỉ dưỡng sang trọng, khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, trung tâm thể thao fitness cao cấp..

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 6.

Các tổ hợp kiến trúc trên cao lấy cảm hứng từ hình ảnh biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, mở ra một không gian sống nhẹ bẫng, khoáng đạt và gần như tách khỏi nhịp chuyển động của đô thị phía dưới.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 7.

Đây là nơi tọa lạc của những dinh thự trên không xa xỉ, trong đó các căn VVIP thông tầng lớn nhất có diện tích lên tới gần 1.600 m², hiếm có bậc nhất trong nguồn cung căn hộ siêu sang hiện nay.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 8.

Các căn VVIP với bể bơi riêng, sân vườn tư gia, tầm nhìn panorama ngoạn mục cùng thang máy riêng, nội thất may đo từ các kiệt tác haute couture và siêu xe.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 9.

Noble West Lake Ha Noi sẽ được vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới với các giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, kết hợp cùng dịch vụ concierge 24/7 đến từ những thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng hàng đầu thế giới.

Ngày 2/3, Sunshine Group đã chính thức khởi công Noble West Lake Ha Noi.


Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 11.

Ngay sau khi được khởi công, dự án đang cấp tập xây dựng.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 12.

Ghi nhận tại công trường NobleX West Lake Ha Noi đầu tháng 10/2026, hàng trăm cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị đang được huy động thi công. Sau khi hoàn thành cọc thí nghiệm, công tác thi công cọc đại trà tại hai phân khu CT5 và CT6 đạt khoảng 80%.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 13.

Tại phân khu CT6, tường dẫn và tường vây đã hoàn thành 100%. Công trường đang triển khai đào đất và đục bê tông dầm bo đỉnh tường vây móng tầng hầm.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 14.

Tại phân khu CT5, tường dẫn đã hoàn thành 100%, trong khi tường vây đạt khoảng 50% và đang tiếp tục được thi công.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 15.

Các hạng mục hạ tầng phục vụ thi công cũng được triển khai song song. Đường công vụ quanh hồ đã hoàn thành, phục vụ công tác vận chuyển và tổ chức thi công kết cấu hầm, khối đế. Hệ thống máy biến áp đã được lắp đặt; hệ thống điện, nước tạm đang tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thi công liên tục tại công trường.

Trung tâm thủ đô xuất hiện siêu dự án có "bãi biển" cát trắng nước mặn 7.200m2, kiến trúc cảm hứng từ biển mây bảng lảng trên đỉnh núi, được vận hành bởi AI thế hệ mới - Ảnh 16.

Với nhịp độ hiện tại, NobleX West Lake Ha Noi đang tiến gần tới giai đoạn thi công đại trà phần ngầm tại cả hai ô đất, bám sát lộ trình triển khai và các mốc bàn giao theo kế hoạch.

Theo Minh Anh

Việt Nam hàng ngày

Sự kiện: Dự án hot nhất lúc này

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang tuyển người cùng đi bán bất động sản: Không giới hạn tuổi tác, hoa hồng lên tới 200 triệu đồng mỗi giao dịch

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang tuyển người cùng đi bán bất động sản: Không giới hạn tuổi tác, hoa hồng lên tới 200 triệu đồng mỗi giao dịch Nổi bật

Thông tin mới nhất về tuyến cao tốc gần 24.000 tỷ đồng, dài 60km kết nối Việt Nam với Lào, có sự góp mặt của Tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả

Thông tin mới nhất về tuyến cao tốc gần 24.000 tỷ đồng, dài 60km kết nối Việt Nam với Lào, có sự góp mặt của Tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả Nổi bật

Không gian xanh giữa lòng đô thị tại công viên Phùng Khoang

Không gian xanh giữa lòng đô thị tại công viên Phùng Khoang

14:45 , 06/10/2026
Novaland công bố lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, bác bỏ thông tin "phá sản", "mất khả năng hoạt động"

Novaland công bố lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, bác bỏ thông tin "phá sản", "mất khả năng hoạt động"

13:51 , 06/10/2026
An Garden - Điểm sáng nâng tầm giá trị sống giữa KĐT mới Châu Sơn

An Garden - Điểm sáng nâng tầm giá trị sống giữa KĐT mới Châu Sơn

13:30 , 06/10/2026
Hà Nội thống nhất chủ trương dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10

Hà Nội thống nhất chủ trương dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10

13:21 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên