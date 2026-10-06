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Novaland công bố lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, bác bỏ thông tin "phá sản", "mất khả năng hoạt động"

| | Bất động sản

Ngày 6/10, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) công bố kết quả kinh doanh dự kiến quý III và 9 tháng năm 2026. Cùng ngày, doanh nghiệp phát thông cáo báo chí khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Novaland "phá sản", "mất khả năng hoạt động" là sai trái, bịa đặt.

Một góc dự án Khu đô thị Aqua Riverside City thuộc đô thị Aqua City đã hoàn thiện, đưa vào vận hành

Lợi nhuận 9 tháng gấp khoảng 1,5 lần kế hoạch năm

Theo số liệu dự kiến, doanh thu thuần hợp nhất quý III/2026 của Novaland đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng. Con số này tương đương khoảng 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Kết quả cải thiện trong bối cảnh hoạt động bàn giao được đẩy nhanh. Từ đầu năm, Novaland đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, tập trung tại Victoria Village (hơn 800 căn hộ) và Aqua City. Doanh nghiệp cũng cho biết hơn 1.250 giấy chứng nhận (sổ hồng) đã được cấp tại các dự án.

Về pháp lý, cuối tháng 9, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 8 phân khu thuộc cụm dự án Aqua City, tạo cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi điều chỉnh quy hoạch. Trước đó, hàng nghìn căn nhà tại đây đã được cơ quan quản lý xây dựng xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lũy kế ước đạt 20.367 tỷ đồng.

Bác bỏ thông tin thiếu căn cứ

Theo Novaland, thời gian gần đây trên một số nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông xuất hiện những nội dung suy diễn về việc doanh nghiệp "phá sản", "mất khả năng hoạt động". Những thông tin này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của Công ty, có thể gây hiểu sai, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và người lao động.

Tập đoàn cho biết đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Novaland đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, và xác minh qua nguồn chính thức hoặc liên hệ trực tiếp doanh nghiệp trước khi đăng tải.

Novaland cho biết đã báo cáo các cơ quan chức năng về những thông tin bịa đặt, vu khống để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết tiếp tục công bố thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch đến cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Báo Chính phủ

Báo Chính Phủ

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