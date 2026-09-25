Tòa tháp đôi cao 568m được đề xuất xây ở Hà Nội, dự kiến vượt Petronas Twin Towers của Malaysia trở thành cao nhất thế giới: Huy động máy xúc tháo dỡ công trình trên khu đất dự án

Phối cảnh Hanoi Twin Towers 99

Khu đất gần 3,5ha đang được tháo dỡ, giải phóng mặt bằng

Theo ghi nhận của Tiền Phong ngày 22/9, diện mạo khu đất số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội đang có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều cửa hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh tại đây đã được tháo dỡ. Máy xúc cùng các thiết bị được huy động để phá dỡ công trình, trong khi phế thải được thu gom và vận chuyển ra ngoài.

Trước khi các công trình được tháo dỡ, khu vực này có nhiều cửa hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ. Liền kề khu vực đang được tháo dỡ là Khách sạn Kim Liên, công trình được thành lập từ năm 1961, tiền thân là Khách sạn Bạch Mai.

Các công trình trên khu đất đề xuất xây Hanoi Twin Towers đang được tháo dỡ. (Ảnh: Tiền Phong)

Việc mặt bằng đang được giải phóng diễn ra trong bối cảnh khu đất này được đề xuất tổ hợp Hanoi Twin Towers. Theo phương án được đưa ra, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD, với hai tòa tháp cao khoảng 568m.

Tuy nhiên, đây mới là phương án đề xuất. Tiến độ triển khai thực tế còn phụ thuộc vào quá trình xem xét chủ trương đầu tư, quy hoạch và các thủ tục pháp lý liên quan.

Đề xuất xây Hanoi Twin Towers 99 trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới

Liên danh đề xuất dự án gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Liên danh đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương nghiên cứu và lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Theo phương án, công trình gồm hai tòa tháp cao khoảng 568m, mỗi tòa có 99 tầng nổi và tổ hợp có 6 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3-3,5 tỷ USD.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, 100% nguồn vốn đầu tư dự án là vốn tự có của liên danh và được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.﻿

Tòa tháp này nằm tại vị trí số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Nếu được triển khai theo phương án này, khi hoàn thiện, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452m) để chính thức trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 trên toàn cầu.﻿

Tổ hợp được định hướng phát triển đa chức năng. Hồ sơ đề xuất cũng đưa ra một số hạng mục được định hướng xác lập các kỷ lục thế giới, gồm vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và đại sảnh trên không Sky Ballroom có quy mô lớn nhất thế giới.

Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm) khoảng 880.000 m², mật độ xây dựng lý tưởng khoảng 35%. Công trình là một tổ hợp đa chức năng đẳng cấp quốc tế, bao gồm: Trung tâm hội nghị quốc tế, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Casino, Trung tâm thương mại, Văn phòng hạng A, Khách sạn 6 sao và khu Nhà ở cao cấp…

Song song đó, việc triển khai dự án còn đồng bộ với định hướng chỉnh trang đô thị tại góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên, tạo nên diện mạo xứng tầm với trục đường 90m nối liền từ nút hầm Kim Liên đến Quốc lộ 1A.﻿

﻿Quy tụ loạt tên tuổi lớn trong ngành xây dựng

Để hiện thực hóa công trình mang tầm vóc kỷ lục, Liên danh nhà đầu tư đã hợp tác với các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công hàng đầu thế giới – những cái tên đã từng tham gia thực hiện 90% số lượng các tòa nhà cao trên 80 tầng trên toàn cầu.

Theo đó, đơn vị thiết kế là Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc – đơn vị tư vấn thiết kế giàu kinh nghiệm với hàng chục nghìn công trình biểu tượng trên thế giới.

Tổng thầu thi công quốc tế do Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) – đơn vị nổi danh thế giới với năng lực thi công 8 tòa tháp cao trên 500m và hơn 50 tòa tháp cao trên 300m.

Đơn vị thi công trong nước do Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons – Nhà thầu xây dựng số 1 Việt Nam với bề dày kinh nghiệm qua hàng trăm dự án trọng điểm như Landmark 81, các cảng hàng không quốc tế...

Dự án Hanoi Twin Towers 99 được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô, xác lập kỷ lục thế giới và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ kiến trúc toàn cầu.﻿