Ngay tháng sau, Sun Group sẽ khởi công quần thể nghỉ dưỡng 16.000 tỷ đồng, có 5 tuyến cao treo lên thẳng ngọn núi cao hơn 1.000 m

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị, chiều 24/9/2026, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra thực địa, chuẩn bị triển khai Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2026, có quy mô hơn 167 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình (thuộc Sun Group).

Theo định hướng, dự án sẽ hình thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, với hệ thống cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3-5 sao, dự kiến đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Các hạng mục chính gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình thương mại - dịch vụ và hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi với đỉnh U Bò.

Sau khi kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh làm việc với đại diện chủ đầu tư, nghe báo cáo về tình hình và tiến độ triển khai các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới các xã, phường liên quan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát tiến độ từng dự án, phân công rõ trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo. Các đơn vị cần chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền phải nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án du lịch trên địa bàn. Ông nhấn mạnh đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị ưu tiên giải quyết thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tiến độ từng dự án.

Riêng với quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, các sở, ngành liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, phấn đấu tổ chức khởi công vào ngày 30/10/2026.

Núi U Bò nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Khu vực được bao phủ bởi những cánh rừng tự nhiên, khí hậu mát mẻ và thường xuyên xuất hiện sương mây.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, từ đỉnh U Bò có thể quan sát các dãy núi, vùng đồng bằng, đô thị ven biển và Biển Đông ở phía xa. Đây cũng được xem là khu vực nằm trên một trong những đoạn hẹp của Việt Nam theo chiều Đông - Tây.

Tên gọi U Bò được cho là bắt nguồn từ hình dáng của dãy núi khi nhìn từ xa, trông giống phần u trên lưng bò.

Trong khi đó, hồ Thác Chuối nằm về phía Đông đỉnh U Bò, là công trình thủy lợi có dung tích khoảng 33 triệu m³. Địa hình núi cao kết hợp rừng tự nhiên, khí hậu và cảnh quan mặt nước tạo nên những lợi thế được định hướng khai thác để phát triển quần thể du lịch tại khu vực này.