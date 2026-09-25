Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam có một “Làng du lịch tốt nhất thế giới” nằm ở độ cao gần 1.500m, khí hậu mát mẻ quanh năm, có lúc xuống thấp nhất dưới 0 độ C

| | Bất động sản

Lô Lô Chải nằm ở độ cao 1.470m, có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhưng mùa đông khá khắc nghiệt có lúc xuống dưới 0 độ C.

Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, thuộc xã Lũng Cú. Đây là một trong những thôn làng hiếm hoi giữ nguyên bản sắc văn hóa người Lô Lô. Kể từ khi được huyện Đồng Văn (cũ) đầu tư xây dựng thành làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông thôn mới, nơi đây đã trở thành điểm đến đông khách trong và ngoài nước.

Hiện thôn có khoảng 120 hộ với hơn 550 nhân khẩu, trong đó hơn 100 hộ là người Lô Lô, một dân tộc ít người ở Việt Nam, còn lại là người H'Mông. Trước đây, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy trên địa hình khắc nghiệt, kinh tế khó khăn. Từ khi được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng, thôn dần tiếp cận với hoạt động du lịch và thành điểm dừng chân trong hành trình khám phá cực Bắc của du khách.

Ngày 17/10/2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) chọn là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Nằm ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, Lô Lô Chải có khí hậu đặc trưng của vùng núi cao. Tại đây, mùa hè mát mẻ (cao nhất 25-26 độ C) và mùa đông lạnh khắc nghiệt (có thể xuống dưới 0 độ, băng giá). Nhưng dù đến đây vào mùa nào, du khách cũng được trải nghiệm không khí trong lành, văn hóa độc đáo.

Mới đây, nhân dân và cán bộ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1190/QĐ-CTN. Phần thưởng ghi nhận những thành tích của cán bộ, nhân dân thôn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

Dương Tâm

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nơi giá đất cả tỷ đồng mỗi m2, phường Sài Gòn có "khu rừng" được bảo tồn suốt hơn trăm năm, lọt top 8 thế giới, là mái nhà của nhiều động vật trong sách đỏ

Nơi giá đất cả tỷ đồng mỗi m2, phường Sài Gòn có "khu rừng" được bảo tồn suốt hơn trăm năm, lọt top 8 thế giới, là mái nhà của nhiều động vật trong sách đỏ Nổi bật

Đặc khu lớn nhất của Việt Nam đón thêm quy hoạch phân khu phía Đông sân bay Phú Quốc 1.759ha, quy mô 35.000 người, có sân golf hơn 81ha

Đặc khu lớn nhất của Việt Nam đón thêm quy hoạch phân khu phía Đông sân bay Phú Quốc 1.759ha, quy mô 35.000 người, có sân golf hơn 81ha Nổi bật

Tỷ lệ 60% studio tại The Fest: Airbnb hoàn hảo cho nhà đầu tư sành sỏi

Tỷ lệ 60% studio tại The Fest: Airbnb hoàn hảo cho nhà đầu tư sành sỏi

13:30 , 25/09/2026
An Thịnh Group phát triển trung tâm dưỡng lão trong quần thể Legacy Nexus

An Thịnh Group phát triển trung tâm dưỡng lão trong quần thể Legacy Nexus

13:30 , 25/09/2026
Vinh District hướng tới hình thành "New Downtown" tại thành Vinh

Vinh District hướng tới hình thành "New Downtown" tại thành Vinh

13:30 , 25/09/2026
Tòa tháp đôi cao 568m được đề xuất xây ở Hà Nội, dự kiến vượt Petronas Twin Towers của Malaysia trở thành cao nhất thế giới: Huy động máy xúc tháo dỡ công trình trên khu đất dự án

Tòa tháp đôi cao 568m được đề xuất xây ở Hà Nội, dự kiến vượt Petronas Twin Towers của Malaysia trở thành cao nhất thế giới: Huy động máy xúc tháo dỡ công trình trên khu đất dự án

13:26 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên