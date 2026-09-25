Việt Nam có một “Làng du lịch tốt nhất thế giới” nằm ở độ cao gần 1.500m, khí hậu mát mẻ quanh năm, có lúc xuống thấp nhất dưới 0 độ C

Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, thuộc xã Lũng Cú. Đây là một trong những thôn làng hiếm hoi giữ nguyên bản sắc văn hóa người Lô Lô. Kể từ khi được huyện Đồng Văn (cũ) đầu tư xây dựng thành làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông thôn mới, nơi đây đã trở thành điểm đến đông khách trong và ngoài nước.

Hiện thôn có khoảng 120 hộ với hơn 550 nhân khẩu, trong đó hơn 100 hộ là người Lô Lô, một dân tộc ít người ở Việt Nam, còn lại là người H'Mông. Trước đây, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy trên địa hình khắc nghiệt, kinh tế khó khăn. Từ khi được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng, thôn dần tiếp cận với hoạt động du lịch và thành điểm dừng chân trong hành trình khám phá cực Bắc của du khách.

Ngày 17/10/2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) chọn là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Nằm ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, Lô Lô Chải có khí hậu đặc trưng của vùng núi cao. Tại đây, mùa hè mát mẻ (cao nhất 25-26 độ C) và mùa đông lạnh khắc nghiệt (có thể xuống dưới 0 độ, băng giá). Nhưng dù đến đây vào mùa nào, du khách cũng được trải nghiệm không khí trong lành, văn hóa độc đáo.

Mới đây, nhân dân và cán bộ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1190/QĐ-CTN. Phần thưởng ghi nhận những thành tích của cán bộ, nhân dân thôn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.