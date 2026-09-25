An Thịnh Group phát triển trung tâm dưỡng lão trong quần thể Legacy Nexus

Già hóa nhanh, dịch vụ chăm sóc chưa theo kịp

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại hội nghị sơ kết công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi. Tốc độ già hóa nhanh đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống y tế, an sinh xã hội và dịch vụ chăm sóc, trong khi các cơ sở trợ giúp, dịch vụ dành cho người cao tuổi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Sống lâu chưa đồng nghĩa với sống khỏe. Các thống kê y tế - dân số cho thấy tuổi thọ trung bình của người Việt khoảng 74,7 năm, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ khoảng 65,4 năm. Nói cách khác, nhiều người phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời cùng bệnh tật và cần đến sự chăm sóc thường xuyên.

Gánh nặng ấy đang dồn lên vai thế hệ trung niên. Ở tuổi 40-50, nhiều người vừa lo con nhỏ, vừa chăm cha mẹ già, vừa gồng gánh sự nghiệp. Việc chăm sóc người thân lại bị chia cắt thành những lời giải rời rạc: bệnh viện lo bệnh lý, cơ sở dưỡng lão lo tuổi già, khu nghỉ dưỡng chỉ phục vụ những kỳ nghỉ ngắn. Trong khi đó, với nhiều gia đình Việt, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão vẫn mang lại cảm giác day dứt, như thể để ông bà sống xa con cháu.

Từ "chăm sóc" sang "phát huy" người cao tuổi

Phát biểu tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc ngày 5/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định già hóa dân số là thành quả của phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống an sinh, y tế, chăm sóc dài hạn, gia đình và cộng đồng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu chuẩn bị không tốt, già hóa dân số sẽ tạo áp lực lớn; nhưng nếu có tầm nhìn đúng, đây sẽ là cơ hội để phát huy nguồn lực kinh nghiệm, tri thức và vốn xã hội quý báu của người cao tuổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chuyển mạnh tư duy "từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc gắn với phát huy vai trò người cao tuổi", tạo điều kiện để người cao tuổi "tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống an toàn, sống có ích". Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi, bởi mục tiêu "không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà phải nâng cao chất lượng sống".

Định hướng này đang được cụ thể hóa. Bộ Chính trị đã giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc. Tại hội nghị ngày 17/8/2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc có khả năng huy động doanh nghiệp, thị trường và các nguồn lực xã hội, đồng thời nhấn mạnh dư địa xã hội hóa trong lĩnh vực này "còn rất lớn".

Heritage Life Center: chăm sóc cha mẹ gần nhà

Nắm bắt định hướng trên, An Thịnh Group đưa vào quy hoạch Legacy Nexus một mảnh ghép mà các khu đô thị nghỉ dưỡng thường bỏ ngỏ: Heritage Life Center, trung tâm chăm sóc người cao tuổi nằm ngay trong quần thể. Thay vì phải đưa cha mẹ đến một cơ sở ở xa, con cháu có thêm điều kiện thăm hỏi, đồng hành và duy trì những bữa cơm chung với ông bà, tùy theo vị trí nhà ở và nhu cầu của mỗi gia đình.

Trung tâm được định hướng với hai mô hình. Mô hình nội trú dài hạn dành cho người cao tuổi cần được chăm sóc thường xuyên. Mô hình bán trú phù hợp với những gia đình muốn ông bà sinh hoạt, tập luyện, trị liệu vào ban ngày và trở về nhà vào buổi tối, dự kiến có xe đưa đón sáng - tối.

Theo định hướng của chủ đầu tư, Heritage Life Center dự kiến bố trí đội ngũ điều dưỡng túc trực 24/7, phòng khám tại chỗ và phòng phục hồi chức năng. Các không gian sinh hoạt được định hướng gồm nhà hàng với chế độ ăn chuyên biệt, thư viện và phòng nghệ thuật trị liệu. Phòng ở được thiết kế theo nguyên tắc không rào cản, với tay vịn, sàn chống trơn trượt và chuông gọi khẩn cấp, hướng tới giúp người cao tuổi chủ động, an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Mô hình này hướng tới việc để người cao tuổi được chăm sóc bài bản mà không bị tách khỏi gia đình, đồng thời giảm bớt áp lực cho thế hệ con cái - những người đang phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm chăm lo cha mẹ.

Không gian tập dưỡng sinh giữa công viên cảnh quan tại Legacy Nexus. Ảnh phối cảnh: An Thịnh Group.

Quần thể dưỡng lành cho ba thế hệ

Heritage Life Center là một phần trong hệ sinh thái dưỡng lành của Legacy Nexus. Dự án có quy mô 98 ha tại Lương Sơn, Phú Thọ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển và khoảng 50,3% diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan.

Quy hoạch tổng thể do G8A (Thụy Sĩ) thực hiện theo nguyên tắc thuận địa hình, bám theo đường đồng mức thay vì san phẳng đồi núi. Các mẫu biệt thự do IMAMURA (Nhật Bản) thiết kế theo triết lý sống cùng thiên nhiên, trong đó mỗi căn được thiết kế onsen riêng ở tầng một.

Bên cạnh khu chăm sóc người cao tuổi, quần thể được quy hoạch tổ hợp khách sạn và onsen với hệ thủy trị liệu nhiều cấp nhiệt, các phòng xông thảo dược, đá muối và khu trị liệu, đồng thời được định hướng là không gian thư giãn cho cư dân Heritage Life Center. Toàn bộ quần thể được tổ chức thành 5 trục công viên với hơn 100 trải nghiệm, từ công viên chữa lành bốn mùa, hẻm núi xanh đến công viên thể thao. Riêng dải công viên ven sông được định hướng bảo đảm lối tiếp cận cho xe lăn và bố trí điểm dừng chân cho người cao tuổi.

Cách quy hoạch này cho phép mỗi thế hệ có nhịp sống riêng trong cùng một quần thể: ông bà an dưỡng chủ động, cha mẹ tìm lại sự cân bằng, trẻ nhỏ lớn lên giữa thiên nhiên. Theo An Thịnh Group, đó cũng là ý nghĩa của tên gọi Legacy Nexus - một nơi mà một đứa trẻ có thể lớn lên, lập gia đình và chăm sóc cha mẹ ngay tại đó.

Không gian sống giữa thiên nhiên tại Legacy Nexus. Ảnh: An Thịnh Group.

Doanh nghiệp tư nhân tham gia hệ sinh thái kinh tế bạc

Việc tích hợp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi vào khu đô thị nghỉ dưỡng cho thấy khu vực tư nhân có thể tham gia sâu hơn vào quá trình xã hội hóa lĩnh vực này, như định hướng mà Chính phủ đang thúc đẩy. Mô hình chăm sóc ngay trong cộng đồng dân cư cũng góp phần gìn giữ nếp nhà nhiều thế hệ, đúng với đạo lý "kính lão trọng thọ" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định là một chuẩn mực văn hóa của dân tộc.

An Thịnh Group có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phát triển bất động sản nhà ở đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng. Thông qua Legacy Nexus và định hướng phát triển Heritage Life Center, An Thịnh Group hướng tới mở rộng khái niệm không gian sống đa thế hệ, nơi nhu cầu chăm sóc tuổi già được đặt trong mối liên hệ với gia đình, cộng đồng và chất lượng sống lâu dài.