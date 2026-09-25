Công ty may mặc gần 70 năm tuổi tuyên bố dừng sản xuất để triển khai dự án tại số 79 phố Lạc Trung

Chấm dứt hoạt động sản xuất may để triển khai dự án

Công ty CP Bất động sản Pristie (mã: TET, sàn HNX) vừa thông qua nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động sản xuất may tại địa chỉ số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội để thực hiện Dự án xây dựng Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Động thái này diễn ra sau 2 tháng, doanh nghiệp đổi tên từ Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco) thành Công ty CP Bất động sản Pristie theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 có hiệu lực từ ngày 16/7/2026.

TET tiền thân là Tổng Công ty vải sợi may mặc thuộc Bộ Thương mại, được thành lập tháng 5/1957, chuyên sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt, may, bông, vải, sợi, thuốc nhuộm, hóa chất, hàng đồ da và giả da.

Năm 1995, doanh nghiệp mang tên Công ty Vải sợi May mặc Miền Bắc. Đến tháng 7/2005, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đưa cổ phiếu lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 4/2010.

Tính đến thời điểm 30/6/2026, công ty vẫn ghi nhận lĩnh vực kinh doanh là gia công sản phẩm may mặc và cho thuê kho, văn phòng, kinh đoanh bất động sản. Như vậy, tính đến nay, TET đã trải qua 69 năm hoạt động, sản xuất trong ngành may mặc.

Thực tế, TET đã có thời gian dài để chuẩn bị cho việc chuyển hướng sang bất động sản. Trước khi đổi tên và chấm dứt hoạt động sản xuất may, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ từ hơn 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt chào bán toàn bộ 56,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 2/7/2026.

Với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu, TET thu về 1.130 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư cho 2 dự án của doanh nghiệp này.

Nguồn: TET

Đáng chú ý, ngày cuối cùng của tháng 6/2026 tức là trước thời điểm hoàn tất đợt chào bán, HĐQT TET có nghị quyết về sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nói trên. Cụ thể, TET cho biết các dự án của công ty đang thực hiện các thủ tục để xin cấp phép đầu tư và xây dựng. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu) của công ty để gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Qua đó, công ty sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng tổng hạn mức tối đa 1.130 tỷ đồng kỳ hạn 1-12 tháng tùy thuộc vào tiến độ thực hiện dự án.

Cụ thể, TET sẽ dùng 522 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn đối ứng để đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences (53 phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội) và 608 tỷ đồng để bổ sung vốn đối ứng cho dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung (79A Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hà Nội). Thời gian giải ngân từ năm 2026 - 2028.

Được biết, dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences được xây dựng trên khu đất rộng 25.477m2, gồm 16 tầng nổi, 2 tầng đế thương mại và 3 tầng hầm. Dự án dự kiến cung ứng khoảng 1.034 căn hộ thương mại cao cấp.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của TET cho biết, công ty ký hợp đồng thuê đất dài hạn 30 năm tại lô đất mã điểm đất LBI0202 tại Phường Việt Hưng, Hà Nội thời gian từ năm 2004 đến năm 2034. Diện tích khu đất thuê là 25.482 m². Theo hợp đồng này, Công ty sở hữu số đỏ của khu đất và phải trả tiền thuê đất hàng năm cho đến ngày đáo hạn hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 10/06/2025 của UBND Phường Long Biên (cũ) Hà Nội, công ty bị thu hồi 2.068,8m² đất thuộc Khu C, tờ bản đồ số 00 và 586,3m² đất thuộc khu A, tờ bản đồ số 00 để thực hiện dự án "Xây dựng tuyến đường 22m theo quy hoạch từ ô B.2/LX1 đến phố Đức Giang" Tại 30/06/2026, diện tích đất khu đất thuê là 22.826,9 m².

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 25/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 và Tờ trình số 52/2026/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026, Đại hội đồng cổ đông TET đã thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tại địa chỉ số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội kể từ ngày 30/06/2026. Mục đích của việc dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại địa điểm nêu trên là để chuyển sang triển khai đầu tư xây dựng dự án "Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residense, nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung của địa phương, tối ưu hóa việc khai thác quỹ đất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty. Thời gian dự kiến khởi công của dự án này trong quý III/2026.

Còn Dự án còn lại là Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung" (79A Lạc Trung) trước đây có tên "Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán hoặc cho thuê (Dự án Red River View).

Công ty ký hợp đồng thuê đất dài hạn 30 năm tại lô đất Số 79, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội từ năm 2003 đến năm 2033. Diện tích khu đất thuê là 12.423 m².

Ngày 07/11/2016, HĐQT TET ban hành Nghị quyết số 12/NQHĐQT-VSMMMB về việc thực hiện Dự án Red River View tại khu đất số 79 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội.

Mục đích đầu tư: Đầu tư tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán hoặc cho thuê. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 12.407 m²; 03 tầng hầm; 24 tầng nổi; mật độ 39%; tổng diện tích sàn xây dụng khoảng 145.000 m². Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 1.300 tỷ đồng. Tại nghị quyết này, thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2017 đến năm 2020.

Trong giai đoạn ngày 05/09/2017, Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Vải sợi May mặc Miền Bắc) quản lý sử dụng khu đất 79 Lạc Trung và Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Nhật Anh (Xây lắp Nhật Anh) quản lý sử dụng khu đất 605 Minh Khai cùng hợp tác đầu tư xây dựng dự án trên hai khu đất này.

Tại thời điểm này, dự án được đổi tên từ "Dự án Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán hoặc cho thuê (Dự án Red River View)" thành "Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng".

Lúc này, chủ đầu tư dự án là liên doanh nhà đầu tư Vải Sợi May mặc Miền Bắc và Xây lắp Nhật Anh. Quy mô dự án xây dựng công trình theo hình thức hợp khối tại 02 khu đất trên (tổng diện tích 16.306 m²). Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 1.889,3 tỷ đồng.

Về nguồn vốn đầu tư, giai đoạn 1 Vải Sợi May mặc Miền Bắc góp 75% tương ứng 283,4 tỷ đồng và Xây lắp Nhật Anh góp 25% tương ứng 94,4 tỷ đồng. Giai đoạn 2 các bên thỏa thuận giá trị phần vốn góp của mỗi bên dựa trên diện tích và đơn giá xây dựng.

Do đặc thù của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội (cũ) đã có Văn bản số 2467/KH&ĐT-NNS ngày 27/04/2018 về việc đề xuất nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư theo hình thức hợp khối tại khu đất số 79A Lạc Trung và 605 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Trong đó Sở KH&ĐT

Hà Nội đề xuất với UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và pháp luật hiện hành.

Sau đó, liên danh Vải sợi May mặc Miền Bắc và Xây lắp Nhật Anh có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc đề xuất nghiên cứu lập và triển khai đầu tư dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng và đã được HĐND TP Hà Nội chấp thuận cho phép thực hiện dự án tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/04/2025.

Ngày 06/01/2026, HĐQT TET ban hành nghị quyết số 17/NQ-HĐQT về việc Triển khai thực hiện phương án đầu tư dự án bất động sản. Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư là 3.048,44 tỷ đồng, trong đó 20% là vốn chủ sở hữu (609,69 tỷ đồng) thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn và 80% là vốn vay/huy động (2.438,74 tỷ đồng).

Dự án đã nhận được cam kết cấp tín dụng từ BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Tiến độ thực hiện dự án gồm 3 giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư cho đến hoàn thành đưa vào sử dụng kéo dài từ quý I/2026 đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I/2030. Dự kiến dự án mang lại tổng doanh thu 6.436,89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.212,14 tỷ đồng.

Đổi chủ sau hoàn tất tăng vốn

Không chỉ tăng vốn khủng, Bất động sản Pristie còn biến động cổ đông sau đợt chào bán cổ phiếu trên. Theo đó, 5 nhà đầu tư trong nước tham gia đợt chào bán gồm 2 tổ chức và 3 cá nhân sau đó sở hữu tổng cộng 91,94% vốn điều lệ TET.

Nguồn: TET

Trong đó, Công ty TNHH F1 Housing (F1 Housing) nắm tới 84,15% vốn sau khi mua vào 52,3 triệu cổ phiếu của đợt chào bán đợt này. Đáng nói, công ty này không sở hữu cổ phiếu TET nào trước đợt chào bán.

Theo tìm hiểu, F1 Housing được thành lập tháng 8/2025 dưới hình thức công ty cổ phần, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở tại Tòa nhà Mipec Tower số 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội.

Với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân, trong đó, cổ đông Trần Đức Nam góp 50%, ông Nguyễn Vĩnh Phúc góp 40% đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT và Phạm Xuân Thành góp 10%.

Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc. Cơ cấu cổ đông lúc này còn 2 thành viên là ông Nguyễn Vĩnh Phúc và Trần Đức Nam mỗi người nắm 50%.

Đầu tháng 4/2026, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi khi cá nhân Bùi Xuân Nhạc và Nguyễn Vĩnh Phúc mỗi người nắm 50%. Sau sự xuất hiện của cổ đông mới, đến ngày 15/4/2026, F1 Housing tăng vọt vốn điều lệ lên mức 3.300 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cá nhân trên vẫn giữ nguyên.

Ngoài vai trò tại F1 Housing, ông Nguyễn Vĩnh Phúc còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty CP F1 Homes, Công ty CP F1 Hospitality Group, Công ty CP Phát triển Bất động sản F1 Land, Công ty TNHH Light Housing Hương Sơ, Công ty CP Liên hợp Thực phẩm.