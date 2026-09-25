Sân bay quốc tế mà cả năm không có chuyến bay quốc tế nào đón tin vui

Theo Cổng TTĐT Thành phố Cần Thơ, mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, nhằm trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đề xuất duy trì và mở rộng mạng đường bay, ưu tiên những thị trường gần, giàu tiềm năng như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Cùng với đó là xây dựng cơ chế hỗ trợ khai thác hai chiều, phát triển các chương trình du lịch trọn gói và tăng cường liên kết, quảng bá giữa các doanh nghiệp.

Một vấn đề khác được quan tâm là nâng chất, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Các doanh nghiệp kiến nghị đầu tư thêm những sản phẩm mang bản sắc, biểu tượng văn hóa Cần Thơ và Nam Bộ; phát triển dịch vụ tại chợ nổi Cái Răng, Đền thờ Vua Hùng, các chương trình nghệ thuật, chợ đêm, sự kiện và lễ hội.

Đồng thời, thành phố được đề xuất có chính sách hỗ trợ các khu, điểm và doanh nghiệp du lịch trong hoạt động xúc tiến, quảng bá; tăng cường khảo sát thị trường để điều chỉnh sản phẩm và kết nối hàng không phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đánh giá những ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng, giúp cơ quan quản lý nhận diện rõ hơn các khó khăn, điểm nghẽn cũng như dư địa phát triển của ngành du lịch.

Theo bà Điệp, thành phố sẽ tổng hợp, chọn lọc các kiến nghị, xác định những nội dung có thể triển khai ngay và những vấn đề cần giải pháp dài hạn.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trong thời gian chờ các dự án đầu tư lớn, ngành du lịch không thể chỉ trông chờ mà cần chủ động khai thác hiệu quả tài nguyên, nguồn lực và lợi thế sẵn có. Các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp, ưu tiên xử lý những vấn đề có thể thực hiện ngay để tạo chuyển biến cụ thể.

Trong 9 tháng năm 2026, Cần Thơ đón khoảng 11,7 triệu lượt khách, tương đương khoảng 95% chỉ tiêu cả năm. Tuy nhiên, tỷ trọng khách quốc tế và khách lưu trú vẫn còn thấp. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng chất sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Về kết nối hàng không, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành chức năng phối hợp với Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp khai thác hiệu quả các đường bay hiện có, đồng thời nghiên cứu đề xuất mở thêm các đường bay nội địa và quốc tế phù hợp với nhu cầu thị trường.

Các doanh nghiệp cũng được đề nghị thống kê cụ thể lượng khách theo từng thị trường, làm cơ sở làm việc với các hãng hàng không. Thành phố sẽ ghi nhận, nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh giờ bay theo hướng thuận tiện hơn cho nhu cầu đi lại và du lịch.

Được biết,﻿ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nằm tại phường Thới An Đông, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Sân bay được đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng và hoàn thành giai đoạn hai vào năm 2011.

Hiện sân bay có đường băng dài 3 km, 10 vị trí đỗ tàu bay, nhà ga được thiết kế với công suất khoảng 3-5 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, lượng hành khách qua sân bay mới đạt khoảng 1-1,4 triệu lượt mỗi năm. Đáng chú ý, các đường bay quốc tế thường lệ vẫn chưa được khôi phục sau đại dịch Covid-19.

Sân bay hiện khai thác các đường bay nội địa kết nối Cần Thơ với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc và Đà Lạt. Dù lượng khách du lịch đến Cần Thơ gia tăng, tỷ lệ du khách lựa chọn đường hàng không vẫn ở mức thấp.

Trước đó, vào tháng 5/2026, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết thành phố đang hoàn thiện quy hoạch tích hợp mới, định hướng hình thành các trung tâm logistics đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, khu vực quanh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch trở thành trung tâm logistics hàng không của vùng.

Đề cập đến tình hình khai thác sân bay, ông Tuyên thừa nhận việc Cần Thơ chưa có đường bay quốc tế thường lệ là vấn đề khiến địa phương trăn trở.

“Sân bay quốc tế mà cả năm không có chuyến bay quốc tế, địa phương cũng rất buồn”, ông Tuyên chia sẻ.