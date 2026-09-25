ITC được thuê đất thực hiện dự án Cảng quốc tế SP-ITC

UBND TP.HCM ban hành Quyết định về việc cho Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng Tổng hợp Quốc tế (SP-ITC) tại phường Long Trường.

Cụ thể, UBND TP cho ITC thuê 298.452,6m² đất (gồm 224.213,5 m² đất do tổ chức, cá nhân sử dụng đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định và 74.239,1 m² đất rạch, đường do Nhà nước trực tiếp quản lý) tại phường Long Trường.

Đây là đất công trình công cộng có mục đích kinh doanh, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định cho thuê đất. Chủ đầu tư được cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT TP.HCM

Đối với diện tích 61.212,8 m² thuộc hành lang bảo vệ sông, không thuộc diện tích đất cho thuê tại Quyết định này, ITC có trách nhiệm thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng, cây xanh và bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý theo quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan; việc thực hiện nội dung này không làm phát sinh quyền sử dụng đất của Công ty đối với diện tích nêu trên.

UBND TP.HCM yêu cầu ITC thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được cho thuê đất. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch.

Bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn và các điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện dự án theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tiến độ, hiệu quả đầu tư và việc sử dụng đất đúng mục đích.

Đồng thời, liên hệ với Sở, ngành liên quan để hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy và các quy định chuyên ngành có liên quan.

Việc sử dụng đất phải phù hợp quy hoạch được phê duyệt và các nội dung điều chỉnh, cập nhật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định,...

Về ITC, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2001, trụ sở chính tại 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM. ITC hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh chính như sở hữu, khai thác và quản lý vận tải tàu biển, đại lý và môi giới hàng hải, vận tải hàng hóa đường bộ.

Tháng 12/2021, doanh nghiệp sáp nhập Công ty TNHH MTV Vận tải biển Tuấn Huy; đồng thời, vốn điều lệ cũng tăng gấp đôi từ 1.100 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng. Đến tháng 6/2025, ITC tiếp tục điều chỉnh vốn lên 2.508 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Hiện, ông Nguyễn Thái Quang (SN 1971) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Thái Quang cũng đang đứng tên tại Công ty CP Cảng Container Quốc tế Cái Mép Hạ. Doanh nghiệp này mới được thành lập vào ngày 12/8/2026, trụ sở chính tại số 6 đường 12, phường An Khánh, TP.HCM.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.875 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: ITC (40%), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước-Công ty TNHH (25%) và Tập đoàn Geleximco-CTCP (35%).

Công ty CP Cảng Container Quốc tế Cái Mép Hạ là chủ đầu tư Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Về quy mô, dự án có tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước 351,2 ha, trong đó khu cảng container chiếm 229,4 ha, khu nước trước bến khoảng 121,8 ha. Hệ thống bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (24.000 TEU), cùng các bến cho tàu feeder, sà lan phục vụ vận tải ven biển và đường thủy nội địa. Công suất thiết kế toàn cảng đạt 10,8 triệu TEU/năm.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 (2025–2030): triển khai xây dựng và đưa bến cảng đầu tiên vào khai thác từ quý IV/2028 với công suất 2 triệu TEU/năm. Giai đoạn 2 (2031–2040) và giai đoạn 3 (2041–2050): tiếp tục mở rộng, hoàn thiện toàn bộ dự án, nâng tổng công suất lên 10,8 triệu TEU/năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án ở mức 50.820 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,97 tỷ USD). Trong đó, vốn góp của các nhà đầu tư là 7.623 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; vốn huy động khoảng 43.197 tỷ đồng, chiếm 85%.

Theo giới thiệu trên website, đến nay, ITC đang sở hữu, quản lý và khai thác đội tàu có tổng trọng tải hơn 250.000 DWT; phát triển đội xe vận tải giao nhận hàng hóa đường bộ 140 đầu xe và hiện đang kinh doanh khai thác Cảng container quốc tế SP-ITC tại TP.HCM.